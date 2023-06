Boze reacties na influencerbezoek aan omstreden kledingfabriek Shein

Instagram is sinds 2014 verboden in China. Toch was een zestal Amerikaanse influencers van harte welkom om de fabriek van het Chinese kledingmerk Shein in Guangzhou van binnen te bekijken: de glanzende, bijna gloednieuwe fabrieken, de hangers op automatische rails, enzovoort.

De influencers mochten bovendien spreken met werknemers van de fabriek: iets wat voor journalisten niet altijd is weggelegd. Die werkers spraken tevreden over hun verantwoorde werk-privébalans en lieten de influencers vol verbazing achter. “Ik verwachtte dat gebouw vol met mensen zou zijn die zich uit de naad werken”, zei Destene Sudduth (385.000 volgers) op een video op Instagram, die ze plaatste over haar bezoek.

“Vandaag is de dag! We gaan naar Shein”, juicht Dani Carbonari naar haar 481.000 volgers op Instagram en 297.000 op TikTok, in inmiddels verwijderde video's van haar luxe hotel en de bezoekjes aan de fabrieken.

Verwijderd, want: al die volgers waren minder gediend van het bezoek. Zij wezen het zestal influencers erop dat mogelijk niet iedere fabriek er zo goed uitzag als het 'innovatiecentrum’ dat de influencers bezochten. Het fast fashion-bedrijf staat immers bekend om dwangarbeid, bodemprijzen en het veroorzaken van milieuschade.

I was at a loss for words honestly 😭 they took her to the model unit equivalent of the sweatshops like this can’t be pic.twitter.com/aJtWcSycEh — joe biden’s face lift (@thisisnefertiti) 22 juni 2023

Zo werken arbeiders soms wel 75 uur per week, schreef de ngo Public Eye in 2021. Vaak hebben ze maar een dag vrij per maand. Voor een dienst van achttien uur krijgen kledingmakers soms maar omgerekend 22 euro, bleek uit een vorige maand gepubliceerde documentaire Inside the Shein Machine: UNTOLD van het Britse Channel 4, die concludeerde: “Mensen worden behandeld als honden.”

De beurs op

Shein, opgericht in de Chinese provincie Nanjing, is een snel groeiend modemerk dat voor bodemprijzen kleding verkoopt. Shein’s internetstrategie is niet nieuw: al langer promoot het bedrijf zijn kleding via TikTok en Instagram. Daarvoor zet het ‘micro-influencers’ in, met weinig volgers, die op hun kanalen de spotgoedkope kleding promoten.

Maar nu het inmiddels in Singapore gevestigde bedrijf de Amerikaanse beurs wil betreden, lijkt Shein zijn westerse campagnes een nieuwe impuls te willen geven. In december beloofde de kledingfabrikant al 15 miljoen dollar te investeren om de arbeidsomstandigheden in de fabrieken te verbeteren. Desondanks concludeerde het Amerikaanse Congres in mei dat de gebruikte katoen onlosmakelijk met dwangarbeid verbonden was, met name uit de provincie Xinjiang, waar veel Oeigoeren in werkkampen zitten.

In een verklaring over de kwestie zegt Shein dat het een “helder en sterk beleid tegen moderne slavernij, dwangarbeid en mensenhandel heeft”.

Excuusvideo

Wat opvalt, is dat de groep uitgenodigde influencers vooral bestaat uit vrouwen van kleur en plus size-modellen: influencers die over het algemeen minder betaald krijgen dan hun dunne, witte collega’s. Volgens sommigen is het voor hen vanwege lagere inkomsten moeilijker om ‘nee’ te zeggen tegen Sheins charmeoffensief.

De influencers zijn inmiddels mondjesmaat teruggekomen op hun halleluja-verhaal. Zo verwijderde Dani Carbonari al haar video's van de tour, en ook een later filmpje waarin ze benadrukte de fabriek 'met eigen ogen gezien te hebben’. De influencer plaatste woensdag wel een excuusvideo, waarin ze zei dat ze ‘meer onderzoek had moeten doen’.

