Boze Japanse mannen beledigen uit frustratie

Op maandagochtend stromen er miljoenen mensen door de automatische toegangspoorten die op de vele drukke Japanse treinstations klappertandend open en dicht slaan. Tijdens de spits word je begroet door een stille massa van mannen in zwarte jasjes en dasjes die met flinke tred van de ene trein naar de andere hollen. Schaapjes tellen, zo voelt het soms.



Ik sta met een vriendin op een bekend overstapstation in het noorden van Osaka als een van die mannen op ons afrent. Afgepeigerd door de korte sprint en met een rood gezicht schreeuwt hij boos: “Je moet een masker opdoen! Het zijn altijd de buitenlanders die onze regels negeren!” Te midden van de zoveelste golf van infecties kijkt een enkele omstander verbaasd onze kant op. De man wijst nu duidelijk naar mijn vriendin die haar masker tussen haar vingers heeft bungelen.

“Je hebt zelf ook je masker onder je kin hangen, hufter”, roept ze terug. “En ik ben Japans.” Hij kijkt geschokt, tegenspraak verwachtte hij niet. Al helemaal niet in het Japans, en als kers op de taart: van een jonge vrouw.

Hun reputatie verdampt

Vroeger de belichaming van Japanse masculiniteit, is de stereotype kantoorbediende, de salaryman, tegenwoordig meer een pijnlijke herinnering aan voorbije welvaart. Na de Tweede Wereldoorlog was het deze groep die de Japanse economie van complete ruïne tot een van de grootste ter wereld maakte. Het gaf een generatie mannen een superioriteitscomplex: ze worden de traditionele Showa-mannen genoemd, naar de Japanse keizer destijds. Die welvaart is samen met hun reputatie verdampt door opeenvolgende economische crises, al willen sommige daar niks van weten.

Op vrijdagavond transformeert de monotonie van maandagochtend in een andere uniformiteit. Op Shinjuku Station in Tokio word ik overrompeld door een zee van langzaam vergelende overhemden, opengeslagen kragen en dronken geschal. De onvrede spat van de gezichten af, en klachten over jonge vrouwelijke collega’s die niet ingaan op avances galmen over het perron.

Een wat oudere man begeeft zich als een botsautootje door de menigte. Ik heb het net te laat door en hij knalt vol tegen mijn schouder aan. Zonder excuses loopt hij snel door als ik hem bij zijn mouw grijp. “Excuses aanbieden, en wel nu”, zeg ik. “Jij botste tegen mij aan! Je moest opzij stappen voor me!”, roept hij ontdaan.

Opgedragen service te weigeren

Ik kijk achter me en zie verderop een jonge vrouw naar me omkijken. Ik ben slachtoffer nummer zoveel, denk ik. “Ik ga naar huis”, zegt hij vlug, voordat hij zich lostrekt en de menigte in rent.

Ik moet denken aan een krantenartikel dat ik een paar maanden geleden las, over een warenhuis dat werknemers heeft opgedragen service te weigeren als ze uitgescholden worden. Blijkbaar gebeurt het vaak genoeg om deze regel te introduceren. En wie zijn de daders? Die blijken voornamelijk uit een groep te komen die vernoemd is naar een oude Japanse keizer. Ik probeer voortaan de spits te vermijden.