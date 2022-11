Het regende vrijdagnacht buitengewoon veel op Ischia, een toeristisch eiland bij Napels. Dat veroorzaakte zaterdagochtend een golf van modder, water, stenen en takken die een berg afkwam en huizen verwoestte. Acht eilandbewoners, onder wie baby Giovangiuseppe in zijn flanellen pyjamaatje, zijn inmiddels door de brandweer dood aangetroffen. Er worden nog vier mensen vermist. Rond de rampplek in de gemeente Casamicciola Terme raakten 280 mensen dakloos door de aardverschuiving.

Toch kijken de Italianen niet echt op van deze tragedie. De bodem van Ischia – dat in een vulkanisch gebied ligt – is niet overal even compact. In 2009 was er op het eiland, ook in Casamicciola Terme, al een dodelijke aardverschuiving. Net als in 1987 en in 1910. Desondanks zijn er op Ischia de afgelopen decennia tienduizenden woningen op gevaarlijke plekken verrezen, zonder toestemming van de gemeenten. Geologen die de streek kennen, zeggen dat de dodelijke aardverschuiving van zaterdag was te voorspellen. “Bouwen op Ischia is als Russische roulette spelen”, weet Egidio Grasso, de voorzitter van de regionale orde van geologen.

Waarom niet ingrijpen?

Van alle kanten wordt nu gewezen naar dit illegaal bouwen, het abusivismo. Op radiozender 24 Ore vroeg de presentator zich dinsdagochtend af hoe het mogelijk is dat de burgemeesters op Ischia niet ingrijpen als ze zien dat er ergens een betonnen karkas verrijst, terwijl ze daar geen vergunning voor hebben gegeven.

Maar Francesco del Deo, burgemeester van het plaatsje Forio D’Ischia, voelt zich niet aangesproken. In een televisietalkshow zegt hij: “Het is oppervlakkig om de slachtoffers op Ischia te wijten aan het abusivismo, want in 1910 bestond dat nog helemaal niet en toen vielen er ook doden bij een aardverschuiving.” Del Deo zoekt de schuld in het gebrek aan onderhoud van de afwateringsgeulen. “Daarvoor hebben wij geen geld.” Een journalist in de studio hoont hem weg: “Ik zou me grote zorgen maken als u mijn burgemeester zou zijn.”

Niet alleen op Ischia, maar overal in Italië – met name in het zuiden – staan gebouwen op onveilige plekken: langs rivieren, op vulkanen, op stranden. Het gaat om nieuwbouw en ook om stallen en schuren die zonder vergunning zijn omgebouwd tot villa’s en zelfs hele hotels. Eigenaren en bouwbedrijven negeren daarbij de strenge bouwvoorschriften. Een van de gevolgen is dat er vaak mensen om het leven komen bij natuurverschijnselen als zware regenval, lawines, stormen en aardbevingen, die in Italië niet ongewoon zijn.

Minister zou geen recht van spreken hebben

De nieuwe minister van milieu, Gilberto Pichetto Fratin, zei maandag op radiozender RTL 102.5 dat burgemeesters van gemeentes waar abusivismo plaatsvindt, simpelweg moeten worden gearresteerd. Maar Pichetto Fratin is van Forza Italia, de partij die – toen Silvio Berlusconi premier was – meermaals toestond dat huiseigenaren die fout zaten hun nieuwbouw, uitbouw of aanbouw tegen een milde boete konden legaliseren. Critici roepen dat de minister daarom geen recht van spreken heeft.

Aldo De Chiara is een gepensioneerde aanklager die in het zuiden lange tijd achter illegale bouwers aan heeft gezeten. Hij weet dat burgemeesters die illegaal gebouwde huizen willen laten slopen, te maken krijgen met laaiende eigenaren, buurtprotesten en zelfs doodsbedreigingen. Daarom laten ze het er zo vaak bij zitten. De Chiara concludeert: “Burgemeesters en andere politici willen geen kiezers verliezen. Het abusivismo wordt uit cliëntelisme getolereerd.”

