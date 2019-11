Bouterse veroordeeld tot 20 jaar cel

Desi Bouterse is conform de eis veroordeeld tot twintig jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden in 1982. De president van Suriname is volgens de krijgsraad schuldig aan het medeplegen van moord op vijftien tegenstanders van het militaire regime dat hij destijds leidde.

De krijgsraad acht opzet en voorbedachte rade van Bouterse voldoende bewezen. Hij had de leiding over leger en veiligheidsdiensten en nam het besluit om de vijftien te ‘elimineren’. De amnestiewet is volgens de krijgsraad niet van toepassing. Wat er nu met de president gebeurt, is nog niet duidelijk, de krijgsraad heeft geen gevangenneming gelast.

De advocaat van Bouterse, Irvin Kanhai, spreekt van een politiek proces. De president gaat in beroep, zei hij op de Surinaamse radiozender SRS. Volgens Kanhai zijn er opzettelijk getuigenverklaringen genegeerd.

Bouterse is ondertussen op staatsbezoek in China. Dat bezoek eindigt morgen, daarna reist de president volgens plan naar Cuba. De 74-jarige president en voormalige legerleider is eerder in Nederland bij verstek veroordeeld tot elf jaar cel wegens betrokkenheid bij een drugstransport, maar als staatshoofd geniet hij diplomatieke onschendbaarheid.

Open wond voor Suriname

De Decembermoorden zijn al 37 jaar een open wond in de Surinaamse politiek en maatschappij. In 2000, kort voor het verjaren van de misdaden werd alsnog een gerechtelijk vooronderzoek geopend. In 2007 begon het proces voor de krijgsraad tegen 25 verdachten. Zes leven niet meer.

De voormalige sergeant Bouterse, couppleger in 1980 en het brein achter de Decembermoorden, ontwikkelde zich vanaf 1987, toen Suriname weer democratisch werd tot de belangrijkste politicus van het land. In die rol heeft hij de rechtsgang herhaaldelijk tegengewerkt.

Bouterse heeft eerder gezegd dat hij ‘politiek verantwoordelijk’ is voor de Decembermoorden. Maar hij zou zelf niemand hebben gedood, al wordt dat tegengesproken door getuigen. In 2007 bood de voormalige legerleider zijn excuses aan voor de moorden, maar hij heeft ook gezegd dat die noodzakelijk waren.

Mishandeld en doodgeschoten

In de nacht van 7 op 8 december 1982 werden zestien tegenstanders van het militaire regime onder leiding van Desi Bouterse van hun bed gelicht en naar Fort Zeelandia in Paramaribo gebracht. Daar zijn zij mishandeld en vijftien van hen werden doodgeschoten. De slachtoffers waren voornamelijk advocaten, journalisten, academici en militairen die zich verzetten tegen het regime. Alleen vakbondsleider en politicus Fred Derby overleefde de nacht.

Derby werd in de ochtend van 8 december vrijgelaten en ontwikkelde zich tot tegenstander van Bouterse. Hij overleed in 2001 aan een hartstilstand, maar zijn eerder afgenomen getuigenis bleek gisteren in de rechtszaal zeer belastend. Zo getuigde Derby dat Bouterse aanwezig was bij het doodschieten van de slachtoffers en dat de Decembermoorden afgesproken werk waren.

Onverwachte uitspraak

Dat de krijgsraad onder leiding van voorzitter Cynthia Valstein-Montnor vrijdag zitting zou houden, was bekend. Maar de verwachting was dat de rechters getuigen zouden horen en later de datum van de uitspraak bekend zouden maken. De rechters verklaarden niet waarom zij nu met een uitspraak kwamen; onduidelijk is of dit samenhangt met Bouterse’s verblijf in het buitenland.

Naast de voormalige legerleider kregen ook andere verdachten hun vonnis te horen. Voor Etienne Boerenveen en Jimmy Stolk werd het vrijspraak, in de zaak tegen de inmiddels overleden Andy Gorré is het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk. De vrijspraak van Stolk was verwacht, die van Boerenveen kwam als een verrassing. Hij was destijds de rechterhand van Bouterse.

Maar volgens de rechters is niet bewezen dat Boerenveen, destijds bataljonscommandant, bij het doodschieten van de slachtoffers was.

Lees ook: Een dappere rechter in Suriname

Streng. Onbevreesd. Dapper. Onafhankelijk. Rechter Cynthia Valstein - Montnor, voorzitter van de krijgsraad van Suriname, oogst veel bewondering voor de manier waarop zij het decembermoordenproces leidt.

Lees ook: Plots werd ex-militair Edgar Ritfeld in Paramaribo van moord beticht

Na 35 jaar hoopt oud-militair Edgar Ritfeld eindelijk door de rechter te worden vrijgesproken. ‘Ik heb altijd een rein geweten gehad.’