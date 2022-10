Bosnisch-Servische stemmen opnieuw geteld na verwijten van verkiezingsfraude

De Bosnische verkiezingsautoriteit is ten slotte toch gezwicht: er komt een hertelling van de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Servische Republiek, een van de twee entiteiten die samen de staat Bosnië-Herzegovina vormen. Volgens de verliezende oppositie is er sprake van flinke verkiezingsfraude, inclusief gescheurde en verdwenen stembiljetten.

Op 2 oktober stemden Bosniërs voor meerdere regionale én landelijke vertegenwoordigers en het parlement in de hoofdstad Sarajevo. Ook stemde het land met zo’n 3,2 miljoen inwoners begin deze maand voor niet één, maar drie presidenten. Iedere president vertegenwoordigt een van de etnische groepen die samen Bosnië-Herzegovina vormen: de katholieke Kroaten, de islamitische Bosniakken en de orthodox-christelijke Serviërs. Over de verkiezingsuitslag van die laatste groep ontstond de afgelopen week woede.

Politiek stelsel Bosnië en Herzegovina heeft de twijfelachtige reputatie het ‘meest ingewikkelde politieke stelsel ter wereld’ te hebben. Na een bloedige oorlog werd het land in 1995 verdeeld in twee entiteiten: de Federatie van Bosnië en Herzegovina (Federacija Bosna i Hercegovina), waarin met name Kroaten en Bosnische Moslims wonen, en de Servische Republiek. Tijdens de verkiezingen op 2 oktober koos iedere etnische groep een eigen president. Gezamenlijk vertegenwoordigen de presidenten Bosnië-Herzegovina.

Het presidentschap van de Servische Republiek viel uit in het voordeel van Milorad Dodik, de zittende pro-Russische leider, die met 48 procent van de stemmen zou hebben gewonnen. Zijn tegenstander, Jelena Trivic, vicevoorzitter van de Partij van Democratische Vooruitgang (PDP), zou 44 procent van de stemmen hebben gekregen. De PDP-partij accepteert die uitslag niet.

Eerder noemde de Bosnische centrale verkiezingsautoriteit het verloop van de verkiezingen nog ‘bevredigend’. Toch bracht de autoriteit tot nu toe geen definitieve uitslag naar buiten.

Drukbezochte protesten

De veronderstelde fraude bracht zondag meer dan 10.000 Serviërs op de been in de stad Banja Luka, het administratieve centrum van de Servische Republiek. Het is het tweede protest in korte tijd: ook op donderdag gingen duizenden mensen de straat op. Dodik, die zichzelf kort na de verkiezingen tot winnaar uitriep, ontkent dat er is gesjoemeld.

Volgens Anja Petrovic, woordvoerder van oppositiepartij PDP, zijn er veel voorbeelden die bewijzen dat de verkiezingsuitslag is gemanipuleerd. “We hebben video’s van mensen die de stembureaus ingingen en onze waarnemers opzij probeerden te duwen. Ook zijn stembiljetten in tweeën gescheurd.” Een ander bewijs van manipulatie, volgens de partij: “In het kleine geboortedorp van onze kandidaat Trivic kreeg zij nul stemmen, terwijl een veel onbekendere kandidaat er 180 ontving”. Met opzwepende video’s op Facebook riep de partij de afgelopen week twijfelaars op de straat op te gaan.

Symbolische uitslag

Hoewel de taken van de presidenten grotendeels symbolisch zijn, is de uitkomst van groot belang, omdat de presidenten de toon van het Bosnische buitenlandbeleid bepalen. En daar staat nogal wat op het spel: het land staat te popelen om lid te worden van zowel de EU als de Navo. Maar Dodik, die juist Rusland steunt, zit niet te wachten op die lidmaatschappen.

De blik van Dodik is juist de andere kant op gericht: hij zei enkele dagen voor de verkiezingen nog dat hij de Russische president Vladimir Poetin respecteerde. Dodik staat ook op goede voet met de Hongaarse premier Viktor Orbán, die hem enkele dagen voor de verkiezingen in een videoboodschap succes wenste, en zei de Servische Republiek als ‘eervolle buur’ te beschouwen.

De PDP-partij wacht voorlopig de hertelling af voordat ze volgende stappen zet, zegt woordvoerder Petrovic. “Maar alleen een hertelling is voor ons niet genoeg. We willen nieuwe verkiezingen en een analyse van stembiljetten die zijn afgekeurd. Een biljet telt niet mee als er twee namen zijn aangekruist, of als er iets anders op het stembiljet is geschreven. Dat zou een simpele manier kunnen zijn om stemmen vóór onze kandidaat Trivic ongeldig te maken.”

