Bosnisch-Servische president Dodik ligt op ramkoers over constitutioneel hof

De Bosnisch-Servische deelrepubliek in Bosnië-Herzegovina wil het constitutionele hof van het land niet langer erkennen. Het parlement van Republika Srpska in Banja Luka nam daartoe vorige week een wet aan, maar hoge vertegenwoordiger Christian Schmidt van de internationale gemeenschap zorgde er in het weekend voor dat de wet niet in werking trad.

“De wet is in strijd met de constitutionele orde in Bosnië-Herzegovina, oftewel het vredesakkoord van Dayton”, zei de Duitser, verwijzend naar het verdrag tussen Bosniakken (moslims), Serviërs en Kroaten uit 1995. Schmidt moet als hoge vertegenwoordiger toezien op de naleving ervan. Hij heeft verregaande wetgevende bevoegdheden, en kan ook politici de laan uit sturen.

“Dayton maakte een einde aan een verschrikkelijke oorlog. Het is ons mandaat om ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt.” Bosnische deelrepublieken hebben niet de bevoegdheid om de macht van het constitutionele hof in te perken, voegde hij eraan toe.

‘Samenspanning tegen ons’

Het idee om dat toch te doen, komt van Milorad Dodik, de dwarse president van Republika Srpska, de Servische deelrepubliek van Bosnië. De samenstelling van het hof is Dodik al langer een doorn in het oog: behalve twee Bosniakken, twee Serviërs en twee Kroaten hebben er ook drie internationale rechters zitting in. Die laatste spannen volgens Dodik samen met de Bosniakken om de andere twee bevolkingsgroepen dwars te zitten.

Dodik ligt geregeld overhoop met het hof, dat onlangs nog tegen Dodiks zin bepaalde dat overheidsgebouwen en -grond eigendom zijn van de staat, en niet van de deelrepublieken. Hij weigert de vacante positie van een Servische rechter op te vullen, en oefent zware druk uit op de nog zittende om zich terug te trekken.

Het hof besloot daarop dat het ook beslissingen kan nemen als de rechters van een van de drie bevolkingsgroepen ontbreken. Dat was voor Dodik aanleiding om de competentie van het hof niet langer te erkennen.

Steun van Rusland

Nadat hoge vertegenwoordiger Schmidt de betreffende wet buiten werking had gesteld en bovendien een nieuwe wet had ingevoerd die ondermijning van de constitutionele orde strafbaar stelt, reageerde Dodik zondag tijdens een toespraak nog feller. Volgens hem is sprake van een aanval op Republika Srpska en ook Servië, en probeert het Westen de Serviërs te koloniseren en onderwerpen.

“Republika Srpska zal geen onderdeel zijn van een protectoraat of onderworpen worden aan ambassades van Amerika of Groot-Brittannië, of van de ongekozen burger Schmidt en politiek Sarajevo”, zei hij. Dodik erkent het gezag van Schmidt niet, en heeft daarbij de steun van Rusland, dat lid is van de groep internationale landen en instanties die toezicht houden op de vrede in Bosnië.

Schmidt moet vertrekken, zegt Dodik, en het is tijd voor de drie bevolkingsgroepen om hun eigen boontjes te doppen. Vooral de Bosniakken zijn huiverig voor dat scenario. Zij hebben geen buurland dat ze zien als bakermat die hen beschermt en te hulp komt, in tegenstelling tot Bosnische Kroaten en Serviërs.

Dodik dreigt intussen het werk van andere landelijke rechters en de nationale politie in zijn deelrepubliek onmogelijk te maken, en spreekt over het bewaken van de nu nog alleen op papier bestaande grens tussen Republika Srpska en de rest van het land.

Afscheiding

Ook heeft hij het weer over afscheiding. Hij zegt dat juist Schmidt het Dayton-akkoord schendt. “We blijven in Bosnië zolang onze rechten daarin gegarandeerd zijn. Als dat niet meer zo is, moeten we een politiek van vereniging (met Servië, red.) voeren. Ik ben ervan overtuigd dat Republika Srpska een onafhankelijk land zal zijn, niet afhankelijk van buitenlanders maar alleen van onszelf.”

De VS en Groot-Brittannië stelden enige tijd terug al sancties in tegen Dodik. De EU is daarover verdeeld. Hongarije heeft al gezegd elke strafmaatregel te zullen blokkeren. Volgens tv-zender N1 bespreken westerse landen inmiddels de mogelijkheid voor Schmidt om Dodik de laan uit te sturen. Hij heeft die bevoegdheid, maar een dergelijk besluit zou vrijwel zeker tot grote protesten en onrust leiden in Republika Srpska en daarmee in heel Bosnië.

