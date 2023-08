Bosnië geschokt door op Instagram uitgezonden moord op vrouw

Inwoners van Bosnië-Herzegovina reageren geschokt na de brute moord op een 37-jarige vrouw. Afgelopen vrijdag schoot haar man haar dood, terwijl hij die gruweldaad rechtstreeks uitzond via Instagram. Duizenden Bosniërs gingen maandagavond de straat op om op te roepen tot betere bescherming van vrouwen.

De dader, een 35-jarige inwoner van het stadje Gradacac, had de moord al aangekondigd op Instagram. Enkele duizenden toeschouwers zagen online hoe de man eerst zijn vrouw in elkaar sloeg, alvorens haar met een vuurwapen dood te schieten. Sommigen van de kijkers zouden hem daarbij hebben aangemoedigd.

De man sloeg op de vlucht en schoot daarbij nog een vader en diens zoon dood, beiden bekenden van hem. Hij verwondde drie anderen, onder wie een politieagent en de moeder uit het gezin. Zij verkeert nog in levensgevaar. Vlak voor de politie hem kon aanhouden, beroofde hij zichzelf van het leven.

Rechter weigerde contactverbod

De Bosniërs die maandag in diverse steden protesteerden, zijn niet alleen geschokt vanwege de moord, maar ook kwaad op de autoriteiten. Die lieten na het slachtoffer te beschermen, hoewel zij daar om had gesmeekt. Vorige week maandag meldde zij zich bij de politie met het verzoek haar gewelddadige man, een fitnesstrainer met strafblad, te verbieden nog bij haar in de buurt te komen. Hij mishandelde haar al geruime tijd.

De politie diende een verzoek in bij de rechter, maar die weigerde, aangezien de vrouw uit angst niet wilde getuigen. Ze vluchtte daarop met hun baby van negen maanden naar het huis van haar nicht, waar haar man haar onder dwang weghaalde. Vervolgens mishandelde en vermoordde hij haar.

Een landelijke rechter heeft nu een onderzoek gelast naar de gemeentelijke rechter, zelf eveneens vrouw, die het slachtoffer de bescherming weigerde. Volgens collega’s biedt de Bosnische wet onvoldoende mogelijkheden om in te grijpen bij huiselijk geweld.

Zwaardere straffen voor femicide

Dat is een van de dingen waar de Bosniërs die de straat op gingen boos over zijn. “Adequate maatregelen zijn nu nodig. Iedereen die in de positie is om hier iets aan te doen en de huidige situatie tolereert, is medeschuldig aan dit soort geweldpleging”, zei burgemeester Benjamina Karic van de hoofdstad Sarajevo, die de demonstranten toesprak. Ze eiste meer aandacht en zwaardere straffen voor huiselijk geweld, en meer veilige opvangplekken voor vrouwen en kinderen die er slachtoffer van zijn. Daarnaast pleit ze voor een aparte categorie in het strafrecht voor femicide, vrouwenmoord in de huiselijke sfeer waarbij misogynie een rol speelt.

Volgens hulp- en belangenorganisaties vonden er de afgelopen twee jaar in Bosnië-Herzegovina zeker twintig gevallen van femicide plaats. Dat zou slechts het topje van de ijsberg zijn, aangezien veel gevallen niet worden gemeld of als femicide worden bestempeld.

De vrouw schaamt zich

Toen huiselijk geweld voor het eerst in het strafrecht werd opgenomen, was daar weerstand tegen bij politie en aanklagers, zei voormalig politieman en huidig parlementslid Dragan Miakovic tegen tv-zender N1. “In deze regio hebben we de traditie dat we niet bij andermans huis naar binnen kijken”, gaf hij als verklaring. “Het zit hier ook in de traditie dat de vrouw lijdt, dat ze zich schaamt als haar man haar slaat of verkracht.”

De volksvertegenwoordiger pleit ervoor meer vrouwelijke politieagenten op dergelijke zaken te zetten. “Tegenover een vrouw stelt een slachtoffer zich veel makkelijker open. Een vrouw die naar het slachtoffer luistert, begrijpt haar veel beter dan een man, zelfs als die de beste intenties heeft.”

De twee entiteiten waar Bosnië uit bestaat hebben woensdag uitgeroepen tot dag van rouw.

Lees ook:

Mannen en jongens zijn de sleutel in de strijd tegen femicide



Erken dat dodelijk geweld tegen vrouwen een structureel probleem is, schrijven Marije Cornelissen van UN Women Nederland en Olcay Gulsen, nationaal ambassadeur van de campagne tegen geweld tegen vrouwen.