Bosbranden zetten conservatieve Australische premier Morrison onder druk

De Australische premier Scott Morrison heeft federale ambtenaren die als vrijwilliger actief zijn bij lokale brandweerkorpsen tenminste twintig dagen doorbetaald verlof toegezegd. Morrison hoopt zo een deel van de vrijwillige brandweermensen, die al weken strijden tegen hevige bosbranden, een steun in de rug te geven. Ook komt hij hiermee tegemoet aan oppositiepolitici, burgemeesters en een vakbond, die een vergoeding eisen voor de vrijwilligers.

“Een van de dingen die ik in het veld hoor, is dat mensen verlofdagen opnemen om door te kunnen gaan met de brandbestrijding”, aldus de premier dinsdag tijdens een bezoek aan de getroffen deelstaat South Australia. “Hiermee zorgen we dat onze vrijwillige brandweermensen hun werk kunnen blijven doen.”

De bosbranden hebben Morrison, die in mei in verkiezingen een nieuwe termijn veroverde, politiek onder druk gezet. Dat komt vooral doordat de vlammenzeeën het toch al gepolariseerde klimaatdebat in Australië nog verder op de spits hebben gedreven. Want de meeste wetenschappers zijn het er over eens dat de opwarming van de aarde leidt tot een gemiddeld langer bosbrandseizoen met grotere vuren. Terwijl Australië juist de grootste kolenexporteur ter wereld is en per hoofd van de bevolking ook een van de grootste uitstoters van het broeikasgas CO2.

CO2-reductie

Klimaatactivisten en de linkse oppositie grijpen de bosbranden dan ook aan om te pleiten voor een snellere terugdringing van de CO2-uitstoot. Zij vinden de door Australië eerder toegezegde reductie per 2030 van 26 tot 28 procent ten opzichte van het niveau van 2005 niet groot genoeg. Maar de conservatieve Morrison houdt zijn poot stijf. De premier benadrukt dat Australië slechts verantwoordelijk is voor 1,3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot en dat een snellere reductie geen merkbaar effect zal hebben op de branden. Hij zegt de economie niet de nek om te willen draaien.

Wat hem dan weer op woedende reacties van zijn critici komt te staan. ‘Deze verzengend hete zomer geeft ons een blik op een beangstigende toekomst’, schrijft klimaatonderzoeker en vrijwillig brandweerman Geoff Goldrick in een kwaad opiniestuk. ‘We smeken om leiderschap op nationaal niveau.’

Alle ergernis wordt nog vergroot doordat de premier vorige week verdween. Geconfronteerd met vragen over zijn afwezigheid ontkende zijn kantoor aanvankelijk dat hij met zijn gezin op vakantie was gegaan naar Hawaï. Maar naarmate de woede groeide, en twee brandweervrijwilligers omkwamen, dook Morrison ineens weer op. De premier bleek wel degelijk op Hawaï te zitten. Hij bood zijn excuses aan voor zijn absentie en keerde vervroegd terug naar Australië. Daar probeert hij nu de opgelaaide crisis te bezweren.

