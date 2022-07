Bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter: 10.000 hectare in brand

De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden steeds groter. In het departement Gironde staat zaterdag 10.000 hectare bos in brand, een dag eerder was dat nog ongeveer 7300.

Meer dan duizend brandweermensen proberen het vuur in Gironde onder controle te krijgen. Daarbij maken zij gebruik van onder meer blusvliegtuigen. Volgens de lokale autoriteiten zijn in de afgelopen week meer dan 12.200 mensen geëvacueerd. Onder de evacués zijn ook toeristen.

Beeld ANP / EPA

In Landiras bleef de brand zich in de nacht van vrijdag op zaterdag naar het zuidwesten verspreiden door een sterke wind. Op die plek is in totaal zo'n 6500 hectare bos verbrand. Iets westelijker, in Teste-de-Buch, is ruim 3000 hectare bos getroffen. Die brand is 's nachts niet groter geworden, maar is ook nog niet onder controle en de kans dat het vuur weer oplaait is groot.

Frankrijk heeft al wekenlang te maken met bosbranden als gevolg van droogte die wordt veroorzaakt door hoge temperaturen. Ook in Portugal, Spanje en andere Europese landen woeden bosbranden als gevolg van de hitte. De temperaturen in Europa blijven de komende dagen hoog.

In Spanje heeft de hitte al geleid tot zeker 360 doden, volgens de eerste berekeningen vrijdag ging het nog om ruim tachtig doden in drie dagen tijd. De autoriteiten zeiden toen al rekening te houden met een forse stijging in de komende dagen. Ook in Portugal zijn ruim tweehonderd mensen overleden door de hitte.

De tweede hittegolf van dit jaar in Spanje houdt al bijna een week aan. De afgelopen dagen werden temperaturen tot bijna 46 graden gemeten. Onder de doden zijn vooral ouderen die door aandoeningen al verzwakt waren en voor wie de hoge temperaturen te veel waren. Tijdens de eerste hittegolf in juni bezweken ruim zevenhonderd mensen. Die reeks extreem hete dagen kwam ongebruikelijk vroeg.

