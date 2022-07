Bosbranden in Gironde blijven onbeheerst woeden

Circa duizend brandweerlieden pogen de branden ten zuidwesten en zuidoosten van Bordeaux onder controle te brengen, maar dat is nog steeds niet gelukt.

Ze hebben de steun van zes blusvliegtuigen. Brandweerlieden uit andere delen van het land zijn te hulp geschoten. De droogte en hoge temperaturen tussen de 35 en 38 graden bemoeilijken het bluswerk. De schade aan het woud is volgens de plaatselijke autoriteiten enorm, maar verder is nog geen andere schade gemeld. Er zijn nog geen gewonden gevallen.

Beeld AP

Vakantiegangers geëvacueerd

Woensdag werden circa 6000 kampeerders 's nachts geëvacueerd vanwege de brand ten zuiden van Arcachon, circa 50 kilometer van Bordeaux. Het is niet bekend of Nederlandse vakantiegangers onder de evacués zijn. In de nacht van woensdag op donderdag moesten in het plaatsje Cazaux, aan het gelijknamige meer, honderd mensen snel vertrekken. De brand daar woedt bij het toeristische strand bekend als Dune du Pilat. Het strand is ook uit voorzorg afgesloten, net als provinciale wegen in de buurt.

De bosbrand in de buurt van de duinen en de kust is volgens plaatselijke media dinsdag veroorzaakt door een auto met pech die in brand vloog. De evacués van de campings zijn opgevangen in een expositiepark en op een parkeerterrein van een supermarkt in La Teste-de-Buch. Ze kunnen niet terug zolang de brandweer geen controle heeft over de vuurzee.

De grootste brand woedt circa 30 kilometer ten zuiden van Bordeaux bij Landiras. Hier is de oorzaak niet van bekend. Meer dan vijfhonderd bewoners van enkele gehuchten en een dorp in de buurt van Landiras zijn geëvacueerd.