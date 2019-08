Bosbranden Brazilië treffen ook Bolsonaro’s positie

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zei vandaag dat zijn regering onvoldoende middelen heeft om de bosbranden te bestrijden die in de Amazone woeden. Tijdens een live facebooksessie zei de extreem-rechtse president dat de regering de oorzaken van de branden onderzoekt.

Woensdag gaf hij nog ngo’s daarvan de schuld, zonder bewijs daarvoor te leveren. Na hevige kritiek, kwam Bolsonaro terug op zijn beschuldiging. “Ik heb dat nooit zo stellig gezegd. Ik heb alleen mijn argwaan hardop uitgesproken.”

Bolsonaro zegt ook dat zijn regering niets te verwijten valt bij het ontstaan van de bosbranden en de bestrijding ervan. Volgens hem is er bijvoorbeeld niet genoeg geld om te blussen. “Iedereen geeft ons de schuld van de branden, maar de Amazone is groter dan Europa. Hoe moeten we die gaan blussen?” Hij zei dat het geldtekort mede is veroorzaakt door Duitsland en Noorwegen, omdat die landen uit protest tegen Bolsonaro’s klimaatbeleid zijn opgehouden te doneren aan het fonds ter bescherming van de Amazone.

Bolsonaro is een uitgesproken voorstander van meer landbouw en houtkap in de Amazone en is er trots op dat hij veel vergunningen aan de mijnindustrie verleent. Zijn maatregelen hebben het ontbossingsproces van de Amazone snel doen toenemen, maar daar komen nu ook de bosbranden bij. Hoewel het bosbrandenseizoen is, lijken veel branden te zijn aangestoken door boeren, die daarmee proberen grond vrij te krijgen voor de vee- en sojateelt.

Minister uitgejoeld

De Braziliaanse regering staat onder binnen- en buitenlandse druk om actie te ondernemen. Dat voelde ook milieuminister Ricardo Salles gisteren toen hij verscheen op een bijeenkomst van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen over klimaatverandering. Op het moment dat hij het podium betrad, werd hij uitgejoeld door de aanwezigen. In het publiek hielden activisten bordjes in de lucht, met de tekst ‘De Amazone brandt’.

De conferentie, die werd gehouden in de Braziliaanse stad Salvador en werd bijgewoond door onder meer zakenmensen en ngo’s, had tot doel om over klimaatmaatregelen te praten. Salles is een controversieel figuur, omdat hij in het verleden als ambtenaar was veroordeeld voor het manipuleren van een milieurapport ten gunste van de mijnbouwsector.

Brazilië riskeert meer internationale isolatie door het optreden van Bolsonaro. In juni besloot de Zweedse supermarktketen Paradiset bijvoorbeeld om Braziliaanse producten te boycotten nadat de regering in Brasilia een wet had aangenomen die de landbouw toestond om een aantal omstreden chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Vrijhandelsverdrag

De EU en het Latijns-Amerikaanse handelsblok Mercosur hebben een vrijhandelsverdrag ondertekend, maar dat is nog niet geratificeerd. Door het beleid van Bolsonaro en de toenemende kritiek vanuit de EU kan dit verdrag vertraging oplopen.

#PrayForAmazon Op Twitter is sinds dinsdag de hashtag #PrayforAmazon wereldwijd trending. Bijna drie miljoen Twitteraars hebben de hashtag gebruikt of aan gerefereerd om aandacht te vragen voor de bosbrand. Maar veel gedeelde berichten, waarin foto’s van bosbranden getoond worden, zijn niet van Brazilië of zelfs van deze eeuw. Op een veel gedeelde foto op internet is een bosbrand uit 1989 te zien, en andere foto’s tonen eerdere branden in gebieden als Siberië en Noord-Amerika.

