Boris Johnsons meerderheid is nu nóg kleiner, maar dat maakt weinig uit

In het district Brecon en Radnorshire waren nieuwe verkiezingen nodig, omdat het Conservatieve parlementslid Chris Davies was veroordeeld voor het vervalsen van uitgaven die hij had gedaan. Inwoners van zijn kiesdistrict konden daarna per petitie verzoeken om nieuwe verkiezingen, wat ze ook hebben gedaan. Die verkiezingen, waarin Davies opnieuw de Conservatieve kandidaat was, werd gewonnen door Jane Dodds van de LibDems. Davies eindigde als tweede.

De Liberale Democraten, zoals de LibDems voluit heten, staan bekend als een partij die voor de EU is. “De krimpende meerderheid van Boris Johnson maakt duidelijk dat hij geen mandaat heeft om ons uit de EU te leiden”, zei daarom ook meteen de liberaal-democratische leider Jo Swinson, wiens partij nu dertien zetels in het parlement heeft.

Maar het is nog de vraag of deze iets krappere meerderheid Johnson echt in de weg zal zitten. Johnson kondigt steeds aan dat zijn land, tenzij de EU opnieuw wil onderhandelen over de Ierse grens, per 31 oktober de Unie zal verlaten. Het parlement heeft eerder bepaald dat hij dat niet zonder deal mag doen, maar het blijft onzeker wat die afspraak waard is. Eerder werd de stemming al vergeleken met de bemanning van de Titanic, die ervoor stemt dat de ijsberg uit de weg moet. Immers, als het Verenigd Koninkrijk en de EU het op die datum niet eens zijn geworden over een nieuwe deal of een nieuw uitstel, dan volgt automatisch een no-deal brexit.

Mocht Johnson goedkeuring van zijn parlement nodig hebben, dan heeft hij waarschijnlijk sowieso weinig aan zijn meerderheid. Als het om brexit gaat, hebben de 316 Conservatieven in het Lagerhuis twee keer laten zien dat ze het onderling niet bepaald eens zijn. Toen ze eerder dit jaar moesten stemmen voor de deal van Johnsons voorganger Theresa May met de EU, stemde een klein deel voor en een groter deel tegen.

De parlementsleden kennen geen fractiediscipline en zullen stemmen wat hen het beste lijkt – een no-deal brexit was tot nog toe bepaald niet favoriet.

De komende maand heeft de verkleinde Conservatieve meerderheid in ieder geval nog geen effect: Het Lagerhuis is nog tot 2 september met reces.

