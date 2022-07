Boris Johnson zwalkt al zijn hele leven van schandaal naar schandaal

Zoals zijn baan als premier nu voortijdig eindigt, met een schandaal, zo eindigde ook Boris Johnsons eerste serieuze baan al. In 1987 begon hij als leerling-journalist bij The Times, en werd al snel weer ontslagen: hij bleek een citaat uit zijn duim te hebben gezogen.

Dat hij er niet van leerde, komt misschien doordat Johnson nooit echt consequenties heeft hoeven ondervinden van zijn misstappen. Hij regelde een baantje bij de concurrent, The Daily Telegraph, waar hij de hoofdredacteur via zijn studie in Oxford kende. Als correspondent in Brussel schreef hij smeuïge verhalen over de EU-bureaucratie, vaak verzonnen. Zoals het nepnieuws dat de EU richtlijnen wilde bedenken voor de kromming van bananen. Maar het conservatieve lezerspubliek van de Telegraph smulde van de bravoure waarmee hij zulke verzinsels opdiende.

Dankzij die bravoure overleefde hij ook als politicus veel schandalen die hij zelf veroorzaakt had. Soms handig verkleed als stunteligheid, zoals die keer in 2018, toen hij vrouwen in boerka vergeleek met ‘brievenbussen’. In een verwassen pyjama, met warrig haar, kwam hij de journalisten die al uren voor zijn huis stonden een mok warme thee brengen. Commentaar op de kwestie gaf hij niet. “Ik ben hier enkel op een humanitaire missie”, grapte hij, waarmee hij zichzelf ensceneerde als de verpersoonlijking van jovialiteit, tegenover de humorloze verbetenheid van het journaille.

Een luxevakantie, een dure verbouwing

Mede dankzij dat imago van goedmoedige stuntel haalde Johnson in 2019 een fikse verkiezingswinst. Terwijl hij zich binnen de Conservatieve Partij toch vrij doortrapt had opgewerkt tot premier, door eerst premier David Cameron te verrassen met zijn aankondiging dat hij campagne ging voeren vóór brexit, en daarna vakkundig aan de stoelpoten van Camerons opvolger Theresa May te zagen.

Maar als premier kostte het hem steeds meer moeite om de schandalen met de hem kenmerkende luchtigheid weg te wapperen. Een luxe vakantie op een Caribisch eiland met zijn vriendin, betaald uit onduidelijke bron, dat overleefde hij nog. Net als de dure verbouwing van de ambtswoning, met geld van rijke donoren waar hij geen openheid over gaf. Of die keer dat hij de ethische regels van het parlement probeerde te veranderen om een bondgenoot uit de wind te houden die illegaal had gelobbyd voor een groot bedrijf. Al stapte zijn ethisch adviseur wel op: die kon zichzelf niet meer aankijken in de spiegel.

Bagatelliseren tot het echt niet anders kon

Het stramien was steeds: bagatelliseren tot het echt niet anders kon, en dan alsnog deemoedig het hoofd buigen. Bij partygate lukte dat niet meer. Misschien wel omdat het hele land zich deze keer benadeeld voelde. Johnson en zijn medewerkers hadden op het hoogtepunt van de pandemie illegale feestjes met veel alcohol georganiseerd, terwijl alle andere Britten braaf thuis in isolatie zaten. Een vertrouwensstemming overleefde hij onlangs nipt, al trok zijn tweede ethisch adviseur inmiddels ook zijn conclusies.

Voor Johnson een derde kon vinden, diende zich alweer een nieuw schandalen aan, zoals onthullingen over ongewenste seksuele avances door Chris Pincher. Die was door de premier aangesteld om fractiediscipline af te dwingen. Johnson moest, na aanvankelijke ontkenningen, toegeven dat de meldingen over het wangedrag van Pincher al bij hem bekend waren, voor hij hem aanstelde.

Nu was de maat ook voor een groot deel van zijn ministersploeg vol, die, al dan niet uit politieke berekening, het voorbeeld van de ethische adviseurs besloot te volgen. Johnson bleef achter als een kapitein zonder bemanning, en trok uiteindelijk dan toch zijn conclusies.

April 2021 Wallpapergate In 2020 liet Johnson zijn ambtswoning op Downing Street voor ruim een ton herinrichten. Geld daarvoor kwam van private donoren, zonder dat hij dat opgaf. Toen dat uitkwam, besloot Johnson alsnog zelf te betalen. Oktober 2021 Patersongate Owen Paterson verdiende honderdduizenden ponden als lobbyist, terwijl hij ook parlementslid was. Toen hij daarvoor bestraft dreigde te worden, probeerde Johnson de ethische regels van het parlement te veranderen ten faveure van zijn bondgenoot. Uiteindelijk trad Paterson toch af. November 2021 Partygate Johnson werd de eerste Britse premier ooit die in functie een boete kreeg, voor het overtreden van de coronaregels. Toen was inmiddels duidelijk dat Johnson en zijn medewerkers hun eigen coronaregels structureel schonden met allerlei feestjes, hoewel Johnson lang bleef volhouden dat er niets aan de hand was. Juni 2022 Carriegate The Times onthulde dat Johnson als minister van buitenlandse zaken geprobeerd had om een zeer goedbetaalde baan voor zijn toenmalige vriendin te regelen. Medewerkers staken daar een stokje voor, omdat het flagrant machtsmisbruik zou zijn. Na interventie van de premier verwijderde de krant het artikel, maar de journalist blijft erachter staan. Juli 2022 Pinchergate Chris Pincher, een lid van het kabinet van Johnson, raakt in opspraak vanwege ongewenste seksuele avances. Johnson bleek achteraf bekend met de eerdere meldingen daarover, maar had Pincher toch benoemd.

Lees ook:

De machtsstrijd begint nu: wie volgt Johnson op?

De Britse premier Boris Johnson stapt op en de machtsstrijd brandt los tussen zijn mogelijke opvolgers. Wie maken de meeste kans?