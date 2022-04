Boris Johnson zegt sorry voor het vieren van zijn verjaardag tijdens de lockdown

Johnson tekende er wel bij aan dat hij niet willens en wetens de regels heeft overtreden of het parlement heeft misleid. Het ‘kwam niet in me op’ dat de verjaardag, compleet met taart, een feest was, zei Johnson. Vorige week kreeg Johnson omgerekend 60 euro boete voor het verrassingsfeestje, waardoor hij de geschiedenisboeken ingaat als de eerste Britse premier ooit die de wet heeft overtreden tijdens zijn premierschap.

De politie doet nog onderzoek naar een dozijn andere feestjes in verscheidene overheidsgebouwen waar Johnson van de partij was. Ook daarvoor kan Johnson beboet worden.

Johnson denkt er niet over om op te stappen vanwege wat hij zelf als een uitglijder omschrijft. De Labour-oppositie en ook enkele leden van zijn eigen Conservatieve Partij eisen dat wel. Johnson zei de ‘gekwetstheid en woede’ te begrijpen die veel mensen voelen omdat hij de strenge regels die zijn regering tijdens de coronapandemie oplegde aan de burgers heeft overtreden.

Kritiek in eigen gelederen

Tot de critici in eigen gelederen behoort Mark Harper, een Conservatieve afgevaardigde met aanzienlijke status als voormalig ‘chief whip’, de verantwoordelijke afgevaardigde voor de fractiediscipline. Hij zei in het Lagerhuis tegen Johnson dat hij moet opstappen.

De voorzitter van het Britse Lagerhuis, Lindsay Hoyle, heeft ingestemd met een parlementair debat, donderdag, over de vraag of premier Boris Johnson het parlement heeft misleid met zijn overtredingen van de coronaregels.

Holey zei dat het niet aan hem is te bepalen of Johnson zich geringschattend heeft uitgelaten in het parlement over feestjes en bijeenkomsten in zijn woning en kantoor in Downing Street tijdens de lockdown, zoals Labour de premier verwijt. Labourleider Keir Starmer zal morgen een motie indienen om dat debat aan te vragen.

De oppositie zal het parlement vermoedelijk vragen de kwestie door te verwijzen naar een parlementaire onderzoekscommissie. Deze kan dan uitmaken of de premier opzettelijk de Lagerhuisleden op het verkeerde been heeft gezet met zijn reacties op de beschuldigingen van wetsovertredingen in Downing Street.

Het is de vraag of de motie het haalt. De Conservatieven hebben een ruime meerderheid in het Lagerhuis. Een behoorlijk aantal partijgenoten van Johnson moet met de oppositie meestemmen om een parlementair onderzoek in gang te zetten. Vooralsnog heeft slechts een handjevol van hen openlijk kritiek geuit op de premier, die wegens zijn voortvarende rol in de oorlog met Oekraïne veel aan aanzien heeft gewonnen.

