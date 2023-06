Boris Johnson verlaat met een hoop kabaal het Britse parlement

Dat ex-premier Boris Johnson de Britse politiek nooit stilletjes via een achterdeur zou verlaten, stond eigenlijk altijd al wel vast. Niet voor niets deed hij ooit de opleiding klassieke studies en is hij fan van Griekse tragedies. De Britse energieminister Grant Shapps vatte het zondag bondig samen: “Boris bezit veel kwaliteiten, maar ik denk dat de mensen al het drama niet zullen missen.”

Johnson kondigde zijn vertrek uit het Britse parlement vrijdag aan met een even furieuze als uitgebreide verklaring. Die kwam nog geen jaar nadat hij aftrad als premier vanwege ‘partygate’: de feestjes die op zijn ambtswoning werden gehouden tijdens de coronalockdowns. Hij behield daarna zijn parlementszetel. Dat is gebruikelijk in het Verenigd Koninkrijk. Maar ook die gaf hij vrijdag dus op, nadat hij de resultaten van een parlementair onderzoek ontving over de vraag of hij als premier moedwillig het parlement had voorgelogen over ‘partygate’. De conclusie luidde: ja.

Een tijdelijke schorsing als parlementslid was een van de aanbevelingen. Dat pikte Johnson niet. Hij stelde vrijdag: “Tot mijn verbazing is de commissie vastberaden mij uit het parlement te werken.”

Johnson gaf eerder toe dat hij inderdaad niet de waarheid sprak in het parlement, maar dat dit onopzettelijk was. Zijn critici betwijfelden dat vanaf het begin. Johnson had de schijn tegen. Al tijdens zijn eerdere carrière als journalist nam hij het niet zo nauw met de waarheid. Als voorvechter van de brexit evenmin. En als politicus werd hij eveneens al veel vaker beschuldigd van liegen.

Aanval op beleid van de Conservatieve Partij

Johnson opende in zijn afscheidsbrief de aanval op het beleid van zijn Conservatieve Partij onder de huidige premier Rishi Sunak – zonder hem bij naam te noemen.

Johnson zet zichzelf nadrukkelijk neer als slachtoffer. Het was ‘naïef’ te denken dat de parlementaire onderzoekscommissie hem een eerlijke kans zou geven, stelt hij. Een klein groepje mensen zou van hem af willen. “Zonder enig bewijs voor hun beweringen. En zelfs zonder de goedkeuring van de leden van de Conservatieve Partij. Laat staan van het bredere electoraat.”

Of zijn populariteit onder de Britse kiezers echt nog zo aanzienlijk is als Johnson beweert, is de vraag. Volgens een peiling afgelopen zaterdag betreurt slechts een derde van de Conservatieve kiezers dat de ex-premier is vertrokken als parlementslid – en maar 19 procent van de Britten in totaal.

Volgens Matthew Parris, columnist voor The Times, kan maar één motivatie werkelijk ten grondslag liggen aan Johnsons besluit het parlement te verlaten. “Johnson handelt alleen in zijn eigen belang.”

Volgens Parris zou het bijvoorbeeld kunnen dat Johnson zich, juist door zijn geslonken populariteit, op termijn liever verkiesbaar stelt in een district waar hij makkelijker kan winnen. In het VK worden parlementsleden per regio gekozen. Een andere optie is dat hij buiten het parlement meer kan verdienen en denkt dat een politieke terugkeer via zo’n buitenparlementaire weg beter te realiseren is.

Want dat Johnson in de toekomst een politieke comeback wil maken, daarover deed hij in zijn verklaring niet geheimzinnig. “Het is erg triest om het parlement te verlaten – althans voor nu.”

