Boris Johnson nieuwe premier Groot-Brittannië

Boris Johnson kreeg ruim 92.000 stemmen, zijn tegenkandidaat Jeremy Hunt kreeg ruim 46.000 stemmen. Johnson werd al gezien als de gedoodverfde favoriet tegenover underdog Jeremy Hunt.

Vanochtend had Theresa May haar laatste kabinetsberaad. Woensdag zal ze officieel haar ontslag indienen bij koningin Elizabeth. Boris Johnson zal diezelfde dag nog naar Buckingham Palace gaan voor zijn eerste bezoek als premier aan de koningin.

Minimale steun

Boris Johnson wacht de uitdaging om de Conservatieve Partji tot eenheid te maken. Een aantal Conservatieve partijleden kondigde al aan op te stappen als hij premier zou worden, Johnson heeft elke beschikbare stem nodig in het parlement. Als wordt aangenomen dat zijn partij hem steunt en dat de tien Noord-Ierse parlementsleden van de DUP (Democratische Unionistische Partij) de Conservatieve regering - zoals beloofd - blijven steunen, heeft Johnson een meerderheid van twee stemmen.

De positie van de nieuwe premier is ook zwak omdat zijn voorganger een minderheidskabinet leidde. In het Britse stelsel is het normaal dat de regeringspartij de regeerperiode ‘afmaakt’ en dat er tussentijds een andere premier kan opdraven. Theresa May volgde bijvoorbeeld David Cameron op, nadat die was afgetreden na het brexitreferendum in 2016. Johnson is de eerste Britse premier die een eerste minister vervangt die met een minderheidsregering regeerde.

Lees ook:

Hoe Boris Johnson de Britse Donald Trump werd

Twee biografen leggen uit hoe het ongelukkige kind Al Johnson veranderde in de snoevende politicus Boris Johnson. En hoe hij op een achternamiddag besloot voor de brexit te zijn. Het blijft de vraag of hij als premier écht, zoals hij roept, zijn land op 31 oktober uit de EU zal trekken.

Boris Johnson windt met humor de kiezer om zijn vinger

Boris Johnson heeft in de Conservatieve Partij de lachers op zijn hand, maar kan hij daarmee ook kiezers voor zich winnen?