Boris Johnson mag aanblijven als premier, maar de schade is groot

Premier Boris Johnson mag aanblijven als premier van het Verenigd Koninkrijk. Uit een interne stemming onder parlementsleden van zijn Conservatieve Partij bleek maandagavond dat een meerderheid (211 van de 359) hem het ‘party­gate’-schandaal toch niet zwaar genoeg aanrekent om zijn vertrek te eisen. De premier is al maanden in opspraak vanwege de illegale feestjes van zijn regeringsmedewerkers tijdens de coronalockdown, waarbij hij soms zelf ook aanwezig was.

Doordat de Tories een ruime meerderheid in het parlement hebben, kan alleen die regeringspartij zelf Johnson wegstemmen. De oppositie heeft daartoe te weinig zetels. Maandagochtend bleek dat 15 procent van de Conservatieve parlementsleden schriftelijk om een stemming had gevraagd over de toekomst van de partijleider. Dat is het benodigde percentage om zo’n stemming af te dwingen.

Door zijn overwinning is de meest acute dreiging voor Johnson nu voor even van de baan, maar een glorieuze zege is het zeker niet. Een vertrouwensstemming is per definitie slecht nieuws voor een Britse premier. En zeker als hij zo nipt wordt gewonnen als nu. Niet zelden blijkt zij een pyrrusoverwinning en moet de minister-president niet veel later alsnog het veld ruimen. De ex-premiers Margaret Thatcher en Theresa May kunnen daar bijvoorbeeld over meepraten.

Gebutst

De stemming leidt hoe dan ook tot een enorme deuk in het imago van de premier. Ook in de toch al bekraste en gebutste reputatie van Johnson. Uit de stemming blijkt immers dat een aanzienlijk deel van Johnsons eigen partijleden niet meer achter hem staat. Het ondermijnt zijn gezag.

Johnson zal proberen een positieve draai te geven aan de uitslag. Zo schreef hij voorafgaand aan de stemming al in een brief aan zijn partijgenoten dat zij een ‘gouden kans’ bood om eindelijk definitief een eind te maken aan de speculaties over zijn leiderschap sinds partygate.

Dat lijkt wat al te optimistisch. Want de stemming kwam er nou juist nadat onder Conservatieve parlementsleden een memo was verspreid dat dertien redenen opsomde om Johnson uit zijn functie te ontheffen. Een ervan luidde dat zijn afzetting als partijleider, en dus automatisch als premier, ‘de enige manier is om de kansen van de Conservatieven te herstellen om bij de volgende algemene verkiezingen te winnen’.

Electoraal probleem

Door partygate is Johnson een electoraal probleem geworden voor de regeringspartij. Uit een peiling van Conservative Home, een rechts blog, blijkt dat 55 procent van de Tory-partijleden wil dat Johnson opstapt als partijleider en premier. Volgens peilingbureau YouGov wil een nipte meerderheid van de Tory-­stemmers hem juist als premier behouden. Maar dat neemt niet weg dat een meerderheid van de Britten volgens datzelfde onderzoeks­bureau een negatief beeld van Johnson heeft. Die afkeer bleek ook vrijdag, toen het publiek hem uitjouwde bij zijn aankomst in de St. Paul’s Kathedraal voor een dankdienst voor de jubilerende koningin Elizabeth.

Johnson zou twijfelende parlementariërs van zijn partij hebben gepaaid met beloftes over door hen vurig gewenste belastingverlagingen. Maar zijn tegenstanders stellen dat het vertrouwen in de premier intussen zo extreem laag is dat zelfs op zichzelf erg populaire regeringsplannen, zoals belastingverlagingen of andere maatregelen die de gevolgen van de stijgende kosten van het levensonderhoud verlichten, alsnog ‘doodslaan bij het publiek’.

Hoe ernstig de electorale schade is, zullen tussentijdse verkiezingen in twee kiesdistricten later deze maand uitwijzen. Johnson zal er niet gerust op zijn. De peilingen ogen dramatisch voor zijn Conservatieve Partij. Weliswaar heeft de premier voor de zoveelste keer politiek weten te overleven, hij zal zich realiseren dat de druk op zijn positie blijft bestaan.

