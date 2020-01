Boris Johnson laat Huawei meebouwen aan het Britse 5G-netwerk, en dat vinden de VS niet leuk

De Amerikanen hadden er keer op keer op gehamerd: doe het niet. Maar de Britten doen het toch, ten dele althans. Het Chinese telecombedrijf Huawei mag het ‘niet-kritieke deel’ van het Britse 5G-netwerk aanleggen. En daarmee doet premier Johnson voor het eerst nadrukkelijk niet wat president Trump van hem verlangt.

Al onder de vorige premier May was Huawei veelvuldig onderwerp van gesprek in Downing Street. Aan de ene kant is er vrees voor spionage, net als in veel andere Europese landen. Hoewel Huawei ontkent onder staatstoezicht te opereren, heerst in veel westerse landen de overtuiging dat het bedrijf onder strenge invloed staat van de overheid en dat de Chinezen via Huawei veel te veel inzicht en invloed krijgen op essenti­ele infrastructuur in Europa. Voor de Amerikanen de reden om het Chinese bedrijf volledig van de markt te verbannen.

Aan de andere kant realiseerden de Britten zich dat er geen echt alternatief is voor Huawei. Andere aanbieders, Ericsson en Nokia, lopen met hun ontwikkeling van de technologie flink achter op de Chinezen en zijn ook nog eens een stuk duurder. Huawei volledig verbannen zou voor een vertraging van het uitrollen van het razendsnelle 5G-netwerk zorgen. Dat kost miljarden.

Alleen masten of antennes

May schoof de gevoelige beslissing meerdere keren voor zich uit, net zo lang tot die bij haar opvolger belandde. Johnson kiest nu voor een tussenweg. Door Huawei alleen de niet-essentiële onderdelen van het netwerk te laten bouwen, is het risico op spionage minimaal, zeggen de Britten. Te denken valt aan zendmasten en antennes.

De meer gevoelige onderdelen van het netwerk zullen door een andere aanbieder worden aangelegd. Ook mag Huawei niets aanleggen in de buurt van kerncentrales of militaire bases. Volgens de Britse veiligheidsdiensten is daarmee het risico minimaal en beheersbaar. Al waren er verschillende ministers en prominente Conservatieve parlementariërs die het onbegrijpelijk vinden dat Johnson dit doet. Dit onderwerp is dan ook nog niet van tafel.

Ook Washington reageerde zeer teleurgesteld. Johnson zet met deze beslissing de relatie met de Amerikanen onder druk. Juist nu hij na vrijdag, als het Britse vertrek uit de EU een feit is, meer en meer moet investeren in het bondgenootschap met de VS om er uiteindelijk een aantrekkelijke handelsdeal uit te ­slepen. Dan helpt het niet dat de deur op een kier staat voor Huawei.

Johnson gokt dat dit geen frontale botsing met Trump zal betekenen

Vorige week botsten de Britten en de Amerikanen ook al, toen over het Britse besluit om Amerikaanse techgiganten als Apple en Facebook zwaarder te belasten. De Amerikaanse minister van financiën Steven Mnuchin reageerde als door een adder gebeten: “Als zij puur willekeurig deze bedrijven zwaarder gaan belasten, zullen wij de import van Britse auto’s zwaarder gaan ­belasten.” Het klinkt niet als een uitgerolde rode loper richting een prachtig handelsakkoord. Johnson neemt dus een enorme gok dat deze Huawei-beslissing geen frontale botsing met Trump zal betekenen.

De voordelen van de 5G-beslissing moeten vooral in eigen land merkbaar worden. In het midden en noorden van Engeland klagen veel inwoners al jaren over traag en slecht internet. 5G kan dat flink verbeteren. Dat zijn nou net de voormalige Labour-regio’s die Johnson tot veler verbazing bij de verkiezingen in december aan zich wist te binden. Een belangrijke drijfveer om het 5G-netwerk in rap tempo uit te rollen. Ook al gebeurt dit met een beetje omstreden hulp van de Chinezen.

