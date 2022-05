Boris Johnson krijgt geen nieuwe boete, maar hij is nog niet van partygate af

Boris Johnson hoeft niet te vrezen dat er een nieuwe boete bij hem op de deurmat valt vanwege het schenden van de coronaregels. Dat heeft een woordvoerder van de Britse premier laten weten nu het politie-onderzoek naar ‘partygate’ is afgerond. Ook de vrouw van Boris Johnson zal niet opnieuw op de bon worden geslingerd.

Beiden moesten vorige maand een boete betalen omdat zij zich niet aan de coronaregels hadden gehouden tijdens een verjaardagsfeestje voor de premier in Downingstreet, bijna twee jaar geleden. Destijds was in Groot-Brittannië een strenge lockdown van kracht.

Johnson is de eerste Britse leider in functie die officieel wordt gestraft omdat hij de wet heeft overtreden. Ook zijn minister van financiën Rishi Sunak, die in juni 2020 op de verjaardag van zijn baas aanwezig was, kreeg een bekeuring. Johnson, die aanvankelijk zei dat er geen illegale feestjes waren gehouden en de coronaregels te allen tijde waren gerespecteerd, heeft daarvoor in april zijn excuses aangeboden. Maar van aftreden vanwege partygate, waartoe de oppositie hem verschillende keren heeft opgeroepen, wil de premier niets weten.

In totaal 126 bekeuringen

Afgelopen maanden onderzocht de Londense politie in totaal acht bijeenkomsten, die tijdens verschillende lockdowns tussen mei 2020 en april 2021 rondom Downingstreet 10 werden gehouden. De twaalf rechercheurs die op het onderzoek werden gezet, spraken getuigen en bekeken honderden foto’s en videobeelden. Daaruit concluderen ze dat het niet nodig is om de premier nog meer boetes op te leggen.

In totaal deelde de politie naar aanleiding van het onderzoek 126 bekeuringen uit; 28 mensen ontvingen er zelfs meer dan een. De identiteit van de ontvangers zal niet worden bekendgemaakt, maar de politie wilde wel kwijt dat er 53 boetes naar mannen zijn verstuurd en 73 naar vrouwen.

Een ‘grove belediging voor alle mensen die tijdens de pandemie een geliefde hebben verloren’, reageerde een groep van nabestaanden op de conclusies van de politie. “De bijna half miljoen pond die dit onderzoek heeft gekost, had beter kunnen worden besteed aan steun voor de nabestaanden”, zei Safiah Ngah, die vorig jaar haar vader aan corona verloor, tegen persbureau AP. “In plaats daarvan is het uitgegeven aan het onderzoeken van onze eigen regering, en dat allemaal omdat ze gelogen hebben en niet wilden erkennen dat ze de wet hebben overtreden.”

‘De premier bepaalt de cultuur’

Volgens oppositieleider Keir Starmer kan Johnson zich nu niet langer verschuilen. Dat de wet op zo’n grote schaal op overheidslocaties is overtreden legt volgens hem een bepaalde cultuur bloot. “En het is de premier die de cultuur bepaalt.”

Met de afronding van het politie-onderzoek is Johnson overigens nog niet van partygate af. Een parlementaire commissie onderzoekt of de premier de volksvertegenwoordigers bewust heeft misleid toen hij eind vorig jaar beweerde zich aan de coronaregels te hebben gehouden.

Bovendien wachten de Britten nog op het eindrapport van Sue Gray. De topambtenaar kreeg eerder dit jaar de opdracht de illegale feestjes onder de loep te nemen. In een tussentijds rapport deelde ze al haar eerste bevindingen. Ze was snoeihard in haar veroordeling van ‘falend leiderschap’, maar zonder details te noemen, omdat zij vanwege het lopende politie-onderzoek een deel van het verslag moest achterhouden. Verwacht wordt dat zij volgende week het volledige verslag openbaar maakt.

