Boris Johnson komt in het nauw, maar Cummings mag blijven

Na een tumultueus weekend blijft premier Boris Johnson faliekant achter zijn rechterhand Dominic Cummings staan. Cummings zou vorige maand meerdere keren de lockdownregels hebben overtreden, iets waar twee medische regeringsadviseurs in Londen en Schotland eerder over moesten opstappen. De oppositie eist daarom zijn aftreden, maar Johnson wil zijn belangrijkste politiek adviseur absoluut niet kwijt.

Vrijdag onthulden de kranten The Guardian en Daily Mirror dat Cummings de lockdownregels begin april zou hebben overtreden. Hij besloot met zijn vrouw en vierjarige zoon vanuit Londen naar het Noord-Engelse Durham te reizen om zichzelf daar te isoleren. Zowel Cummings als zijn vrouw hadden op dat moment coronaklachten. Een mede door Cummings opgestelde regel schrijft voor om in zo’n situatie het huis niet te verlaten.

Vervolgens stuurde Johnson zijn ministers het veld in om zich in allerlei bochten te wringen ter verdediging van Cummings. Via Twitter en in interviews moesten ze uitleggen hoe de politiek adviseur weinig anders kon; in Durham had hij immers zijn ouders wonen die hem moesten ondersteunen.

Dominic Cummings verlaat de ambtswoning van Boris Johnson na overleg met de premier. Beeld AFP

Geen reden voor ontslag

Maar op zaterdagavond kwamen daar in diezelfde kranten nieuwe onthullingen bij: Cummings zou in april nog vaker op en neer naar Durham zijn gereden, beweerden getuigen die hem daar gezien hadden. Dat bracht de regering in verdere verlegenheid.

Op een persconferentie op zondagmiddag maakte Johnson echter duidelijk dat hij geen reden zag om hem te ontslaan. “Ik heb een lang gesprek gehad met Dominic Cummings en ik heb geconcludeerd dat hij zich verantwoordelijk en integer heeft gedragen”, zei hij. “Hij had geen andere keuze dan naar het noorden te rijden. Hij volgde het instinct van elke vader.” Maar elke vraag van journalisten om uit te leggen waarom het er toch sterk op lijkt dat de regels voor vertrouwelingen van de premier anders zijn dan voor de rest van het land, beantwoordde hij zonder echt antwoord te geven.

In feite is het antwoord simpel: Cummings is té belangrijk voor Johnson. Hij is, sinds de premier vorig jaar zomer aantrad, de man die achter de schermen voor hem de strategie bepaalt. Hij was de man achter de verkiezingscampagne in december, die Johnson een enorme meerderheid opleverde. Ook stond hij aan de basis van de brexit-campagne in 2016, waarmee hij met Johnson als belangrijkste gezicht het referendum wist te winnen.

Dit kan het statuur van Johnson aantasten

Maar door hem te beschermen is deze rel nog niet ten einde. Zelfs binnen zijn eigen partij spraken zeven parlementsleden zich publiekelijk uit voor het ontslag van Cummings, een serieuze rebellie. “Boris Johnson is in rap tempo zijn eigen politieke kapitaal aan het opbranden”, zei Steve Baker, één van de Conservatieve parlementariërs die wil dat Cummings verdwijnt.

Ook bestaat de kans dat dit aan de premier zal blijven kleven. Het vertrouwen in de regering daalt en dit kan Britten op het idee brengen om de nog geldende regels ook maar aan hun laars te lappen. En zo kan de Cummings-rel automatisch ook de statuur van Johnson zelf aantasten.

