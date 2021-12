Boris Johnson kan zich na verlies in North Shropshire geen misstap meer veroorloven

Boris Johnson gold de afgelopen twee jaar als een premier aan wie schandalen niet makkelijk bleven kleven. Maar zijn politieke teflonlaag heeft de afgelopen week diepe krassen opgelopen.

Eerst kwam dinsdag bijna een derde van zijn eigen parlementariërs in opstand tegen zijn aanscherping van de coronaregels. En donderdag leed zijn Conservatieve Partij een ongekend pijnlijke nederlaag bij de tussentijdse verkiezingen in district North Shropshire. Die stembusgang fungeerde indirect ook als ‘een referendum’ over Johnsons functioneren, zei Johnsons partijgenoot Roger Gale.

Een kraakhelder signaal

Niet alleen verloren de Tory’s voor het eerst sinds meer dan honderd jaar het oerconservatieve Britse kiesdistrict, zij deden dat ook nog eens met een opvallend groot verschil. Waar zij in 2019 nog bijna 63 procent van de stemmen kregen, is dat twee jaar later maar 32 procent. Een kraakhelder signaal dat de kiezers hun buik vol hebben van alle schandalen rond Johnson en zijn team.

“De mensen van North Shropshire hebben gesproken namens het hele Britse volk”, zei Helen Morgan, winnaar van de verkiezingen namens de Liberaal-Democraten, na haar zege. “En ze hebben luid en duidelijk gezegd: ‘Boris Johnson, het feest is voorbij’.”

Morgan verwees daarmee naar alle ophef die de laatste tijd is ontstaan over de meerdere feestjes die medewerkers van Johnson vorig jaar zouden hebben georganiseerd, terwijl hun eigen strenge coronamaatregelen dit eigenlijk niet toestonden. Daardoor is een beeld ontstaan van een premier die voor zichzelf en zijn medewerkers met andere maten meet dan voor zijn bevolking.

De Britse premier Boris Johnson vrijdag. Beeld Getty Images

Boetekleed aangetrokken

Het verlies in North Shropshire kwam gisteren hard aan bij de Conservatieve Partij. Het ervaren parlementslid Gale waarschuwde dat Johnson op zijn tellen moet passen. “Nog één fout en hij is weg”, zei hij tegen de BBC. Ook zijn collega-Tory Charles Walker wees op de ‘misstappen’ die de premier heeft begaan. “Hij kan het zich niet veroorloven zo door te gaan.”

Johnson zelf probeerde meteen het boetekleed aan te trekken. “De uitslag in North Shropshire is zeer teleurstellend”, zei hij. “Ik begrijp de frustratie van de mensen volledig. Ik hoor wat de kiezers zeggen. En ik accepteer dat oordeel in alle nederigheid.”

Maar tegelijkertijd schoof hij de schuld ook ouderwets van zich af. De media hadden volgens Johnson de afgelopen weken alleen maar ingezoomd op de fouten van politici, en niet op alle dingen die wel goed gingen, zoals het opschalen van de boostercampagne in de strijd tegen corona. Het ging in de kranten en op tv alleen maar over de politiek en politici, niet over de mensen in het land zelf, mopperde de premier. “Niet over wat we kunnen doen om hun leven beter te maken.”

Krassen op zijn teflonlaag

Of die sneer naar de media verstandig was, valt te betwijfelen. Met zoveel krassen op zijn teflonlaag zal Johnson de journalisten in het land de komende tijd harder nodig hebben dan ooit om zijn imago weer wat op te vijzelen. Alleen zo kan hij in 2022 overleven als leider van het land.

Lees ook:

Weer een coronaschandaal rondom Boris Johnson: hypocrisie premier maakt Britten laaiend

Meerdere schandalen en ophanden zijnde nieuwe coronaregels ondermijnen het gezag van de Britse premier, zowel buiten als binnen zijn partij.