Boris Johnson daagt parlement uit tot motie van wantrouwen

Johnson sprak het parlement toe, dat voor het eerst na de controversiële schorsing bijeen kwam. Daar kwam het opnieuw tot een botsing tussen de premier en de oppositie over de brexit.

De premier is vervroegd teruggekeerd van topontmoetingen bij de Verenigde Naties in New York, omdat het Hooggerechtshof zijn handelen met betrekking tot een gedwongen reces van het parlement als onwettig heeft bestempeld. Het parlement is daarom weer aan het werk gegaan.

“Dit parlement moet ofwel opzij stappen en deze regering de brexit laten afmaken, of een vertrouwensstemming houden en de dag van de afrekening met de kiezers tegemoet treden”, aldus Johnson.

Boris Johnson werd tijdens het uitspreken van zijn speech uitgejouwd door de parlementariërs van andere partijen, die telkens ‘aftreden!’ riepen. Hoewel hij soms moeilijk was te verstaan, kreeg de premier zijn boodschap erdoor. “Ik zeg dat het tijd is ­om de brexit te voltooien”, aldus Johnson.

‘Hebben ze de moed om te handelen?’

Johnson zei dat hij bereid was om veel tijd vrij te maken voor een vertrouwensstemming tegen zijn regering. “Hebben zij de moed om te handelen, of zullen zij opnieuw weigeren om hun verantwoordelijkheid te nemen en niets doen behalve vertragen?”

Het parlement heeft een wet aangenomen die hem dwingt om uitstel te vragen voor uittreding uit de EU als er geen deal is, maar Johnson zegt dat hij daar niets van wil weten. Johnson wil dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen, maar velen in de oppositie willen eerst garanties dat er 31 oktober geen no-dealbrexit komt. Ze vrezen bovendien dat Johnson en zijn zwaar gehavende partij in de politieke verwarring over de brexit weer opkrabbelen. “We zullen de wet respecteren én we zullen er uit gaan op 31 oktober”, verzekerde de premier.

Oppositieleider Jeremy Corbyn zei dat Johnson eerst uitstel van de brexit moet vragen. “Het is heel eenvoudig: als u een verkiezing wilt, zorg dan voor uitstel en laten we een ver­kiezing houden”, aldus de Labourleider.

