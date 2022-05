‘Bongbong’, de zoon van oud-dictator Marcos, is op weg naar een royale zege in de Filippijnen

De Filippijnen krijgen opnieuw een Marcos als president. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos (64), zoon van de voormalige president en dictator, is op weg naar een eclatante zege in de verkiezingen. Marcos lijkt ruim tweemaal zoveel kiezers achter zich te krijgen als zijn voornaamste concurrent, de progressieve kandidaat Leni Robredo.

De verkiezingscommissie Comelec maakte maandag enkele uren na het sluiten van de stembussen bekend dat Marcos 26,3 miljoen stemmen had behaald, tegen 12,5 miljoen voor Robredo, na telling van 81,8 procent. Daarmee kan de overwinning Marcos niet meer ontgaan, ook al is dit geen officiële uitslag. Volgens critici is de Comelec, waarin vooral mensen uit de kring rond vertrekkend president Rodrigo Duterte zitten, niet onafhankelijk.

Duterte's dochter Sara is ook op weg naar een ruime overwinning, als kandidaat-vicepresident onder Marcos. De twee voerden samen campagne. Andere kandidaten voor het presidentschap, onder wie een voormalige bokser en de burgemeester van Manila, behaalden minimale resultaten.

Staat van beleg

Ferdinand Marcos – de vader – bestuurde het land van 1965 tot 1986, eerst als gekozen president en later als dictator. In 1972 voerde hij de staat van beleg in, die hem vergaande bevoegdheden gaf. In 1986 kwam het Filippijnse volk massaal in opstand en moest de familie Marcos het land ontvluchten.

Later stelde een overheidscommissie vast dat Marcos tijdens zijn bewind circa tien miljard dollar aan overheidsgeld in eigen zak had gestoken. Politieke tegenstanders waren opgesloten, gemarteld en gedood. Marcos’ vrouw Imelda (92), die veel invloed had op het beleid, is volgens kenners van de Filippijnse politiek de drijvende kracht achter de kandidatuur van haar zoon.

Bongbong Marcos heeft nooit afstand genomen van het bewind van zijn vader, die in 1989 in ballingschap overleed. Tijdens de campagne speelde hij in op de beeldvorming van die periode als een gouden tijd voor de Filippijnen, waarin veel werd gebouwd en geïnvesteerd. Marcos ontweek lastige vragen en gaf zelden interviews.

Warme banden met China

Veel concrete politieke plannen heeft de nieuwe president niet gelanceerd tijdens de verkiezingscampagne. Duterte’s anti-drugsoorlog, die tienduizenden mensen het leven heeft gekost, zal waarschijnlijk doorgaan. Marcos is ook voorstander van warme banden met China, waarmee de Filippijnen een regionaal conflict voeren over eilandjes en visgronden in de Zuid-Chinese Zee.

Leni Robredo (57) is een mensenrechtenadvocaat die campagne voerde met aandacht voor de armen en andere achtergestelden. Haar voornaamste verkiezingsbelofte was een een eerlijke, transparante en vooral niet-corrupte overheid. Haar campagne werd gedragen door een grote groep jonge vrijwilligers.

Uit verschillende delen van de Filippijnen zijn onregelmatigheden gemeld, bijvoorbeeld van mensen die hun keuze niet zelf konden invoeren in de stemmachines. Ook gaan veel waarnemers ervan uit dat er stemmen gekocht zijn. In het zuiden zijn drie beveiligers buiten een stembureau door gewapende mannen gedood. Toch menen politicologen dat dit incidenten zijn en dat de definitieve uitslag, die binnen enkele dagen wordt verwacht, een redelijk betrouwbaar beeld zal geven van de keuze van circa 67 miljoen stemgerechtigden.

Lees ook:

Waarom de zoon van oud-dictator Marcos misschien de nieuwe Filipijnse president wordt

De zoon van de vroegere dictator Ferdinand Marcos is de grote kanshebber in de Filippijnse presidentsverkiezing van maandag. Waarom kiezen veel Filippino’s voor hem? Op zoek naar een antwoord in de thuisbasis van een politieke dynastie.