Bondgenoot van Navalny moet 2,5 jaar in het Russisch gevang door een videoclip van Rammstein

Een wulps dansende vrouw in lingerie, gevolgd door een geheel in leer gestoken drummer die woest op een drumstel ramt en dan de tekst: ‘Too big, too small, size does matter after all, zu groß, zu klein, er könnte etwas größer sein.’ De originaliteitsprijs verdient het begin van het nummer Pussy van de Duitse metalband Rammstein wellicht niet, maar volgens een Russische rechter komen de songtekst en bijhorende videoclip neer op ‘gestoorde pornografie’.

Dat oordeelde een rechtbank in de stad Archangelsk, in het noordwesten van Rusland, afgelopen donderdag toen ze een voormalig bondgenoot van de gevangen oppositieleider Aleksej Navalny tot 2,5 jaar celstraf veroordeelde. Volgens de rechter maakte de 32-jarige Andrej Borovikov zich schuldig aan het ‘verspreiden van pornografie’ door in 2014 het nummer op VKontakte te delen, het Russische equivalent van Facebook.

In de videoclip komen verschillende seksueel getinte scènes voor, waaronder beelden van schaars geklede vrouwen die op de bar van een stripclub dansen. Een andere versie van de muziekvideo eindigt met expliciete beelden van masturberende vrouwen en stellen die geslachtsgemeenschap hebben.

Felle kritiek

De uitspraak van de rechtbank kon direct rekenen op felle kritiek. Amnesty International deed een verklaring uitgaan waarin het stelde dat Borovikov – een voormalige coördinator van Navalny’s regionale hoofdkantoor in Archangelsk – “enkel wordt gestraft vanwege zijn activisme, niet vanwege zijn muzieksmaak”. De veroordeling komt precies op het moment dat een rechtbank in Moskou zich buigt over de vraag of Navalny’s beweging het label ‘extremistisch’ moet krijgen.

Natalia Zviagina, directeur van de Russische afdeling van Amnesty International, stelde dat “dit niet de eerste keer is dat de Russische autoriteiten een veel te brede definitie van ‘pornografie’ gebruiken als voorwendsel om hun critici op te sluiten”.

Russische openbaar aanklagers gebruiken pornografie, homofilie en pedofilie in toenemende mate als tenlastelegging om politieke dissidenten met gammele of ronduit verzonnen bewijsvoering achter slot en grendel te krijgen.

Opgesloten om tekeningen van blote vrouwenlichamen

Deze maand nog moest de lhbtq-activiste Joelja Tsvetkova voorkomen vanwege het ‘produceren en verspreiden van pornografie’, nadat de kunstenares online haar tekeningen deelde van blote vrouwenlichamen. De 27-jarige Tsvetkova hangt een straf van maximaal zes jaar boven het hoofd.

Ook de vermaarde Russische historicus Joeri Dmitrijev hoorde in september vorig jaar dertien jaar celstraf tegen zich uitspreken vanwege het seksueel misbruiken van zijn geadopteerde dochter. In werkelijkheid zit Dmitrijev volgens critici vast vanwege zijn onderzoek naar de repressie onder Sovjetleider Jozef Stalin en het blootleggen van massagraven in diens beruchte goelag.

Niet de eerste keer

Overigens is het ook niet de eerste keer dat Rammstein voor controverse zorgt in de regio. In 2010 sputterde de Wit-Russische raad voor publiek moraal ook al eens tegen toen de Duitse band een aantal concerten in het land gepland had staan. Volgens de raad zouden de optredens van de muziekgroep ‘open propaganda van homoseksualiteit, masochisme en andere vormen van perversie, geweld, wreedheid en vulgariteit’ bevatten.

De gitarist van Rammstein, Richard Kruspe, liet vrijdag in een onlineverklaring weten ‘geschokt’ te zijn door de veroordeling van Borovikov. Volgens het bandlid “is Rammstein altijd opgekomen voor de vrijheid van de kunst als een gegarandeerd basisrecht voor alle mensen”.

Kan de organisatie van oppositieleider Navalny het stempel ‘extremistisch‘ krijgen? Over die vraag startte maandag een gerechtelijke procedure in Moskou. Het is een ultieme poging om de oppositie eronder te krijgen in aanloop naar de parlementsverkiezingen in september.