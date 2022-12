Bondgenoot Modi aast op laatste onafhankelijke tv-station India

Het grootste en bijna nog enige onafhankelijke nationale Indiase nieuwsnetwerk, NDTV, dreigt te worden overgenomen door de rijkste man van Azië, Gautam Adani. De redactie van de zender vreest dat de redactionele integriteit door de overname op het spel staat, omdat Adani een goede vriend is van de rechtse premier Narendra Modi.

De vijandelijke overname begon met het kopen van ruim 29 procent van de aandelen zonder dat de oprichters van New Delhi Television, de directie van het station en de journalisten ervan wisten. Nu is er een bod gedaan om nog eens 26 procent van de aandelen te verwerven. Daarmee krijgt Adani de meerderheid van de aandelen in handen én de macht over de Engels- en Hinditalige nieuwszender en -websites.

Adani komt uit de deelstaat Gujarat, waar zijn bedrijf is gevestigd en waar premier Modi jarenlang politiek de machtigste man was. Ze kennen elkaar goed.

Financiële belangen

In India zijn de meeste media in handen van rijke industriële conglomeraten. Nieuwsredacties mogen geen nieuws brengen dat de zakenbelangen van de eigenaren schaadt. Dat maakt het leveren van kritiek op de overheid, waar contracten of vergunning vandaan moeten komen, uit den boze.

Als Adani met zijn pas opgerichte mediabedrijf AMG Media Networks het nieuwsnetwerk overneemt, dan zal NDTV waarschijnlijk hetzelfde lot beschoren zijn. De Adani Group heeft geschatte marktwaarde van 242 miljard dollar, waarvan ruim 135 miljard aan Gautam Adani persoonlijk wordt toegeschreven. Het conglomeraat zit in zonne-energie, mijnbouw, havens, vliegvelden, logistiek, defensie en ruimtevaart.

Gezien de vele bedrijfstakken waar Adani belangen in heeft en zijn hechte relatie met Modi’s BJP-partij, zal dat de redactie van NDTV in de toekomst weinig ruimte geven. Adani zei tegen de Financial Times dat NDTV niets te vrezen heeft. “Onafhankelijkheid betekent dat als de regering iets fout doet, je dat meldt. Tegelijkertijd moet je de moed hebben dat als de overheid iets goeds doet, dat ook te melden.” Adani zegt van NDTV een globale marktspeler te willen maken.

De redactie van NDTV vreest intussen dat de zender door de overname zijn onafhankelijkheid verliest. De bekendste presentator Ravish Kumar, die sinds 1996 voor het station werkt, nam vorige week ontslag als reactie op de overnamepoging door Adani.

De verwachting is dat veel journalisten het initiatief van de vertrokken presentator Kumar zullen volgen. India zakte in de laatste World Press Freedom Index van de 150ste naar de 180ste plaats.

