‘Bonbong’ Marcos Jr. bezoekt VS voor steun, maar wil ook China te vriend houden

Het is een gecompliceerde balanceeract, waarmee de Filippijnse president Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. zich bezighoudt. Vanaf maandag brengt hij een vierdaags flitsbezoek aan het Witte Huis, een duidelijke handreiking aan de Amerikanen. Tegelijkertijd moet de leider óók China te vriend houden.

Marcos begint zijn vierdaagse reis met een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden. “Essentieel voor het nationale belang”, noemde de Filippijnse leider dat bezoek in een verklaring voor zijn reis.

Op de agenda staan handel, maar ook de veiligheid van het Zuidoost-Aziatische land. De Filippijnen liggen tussen Taiwan en belangrijke waterwegen bij de Zuid-Chinese Zee en komen zo steeds meer midden in geopolitieke spanningen terecht. Zo was er onlangs een bijna-aanvaring tussen de Chinese kustwacht een en Filippijns patrouilleschip, waarna de VS Peking opriep te stoppen met het ‘provocatieve en onveilige gedrag op de Zuid-Chinese Zee’.

De Amerikanen staan achter de Filippijnen, benadrukte Biden al, door het bezoek een “bevestiging van de Amerikaanse ijzersterke toewijding aan de Filippijnen” te noemen. De Filippijnen zijn belangrijk voor de VS, omdat het land strategisch ligt in de buurt van belangrijke waterwegen en Taiwan, dat de VS heeft beloofd te verdedigen bij een mogelijke Chinese inval.

Keuze voor de VS

Sinds Marcos Jr. vorig jaar aan de macht kwam, verkiezen de Filippijnen steeds explicieter de VS boven China. Zo heeft het Amerikaanse leger sinds kort toegang tot in totaal negen Filippijnse legerbasis op strategische plekken. Marcos bezoekt de VS voor de tweede keer in minder dan een jaar.

Het is een breuk met het beleid van zijn voorganger, Rodrigo Duterte, die juist voor China koos en vanwege kritiek op zijn mensenrechtenschendingen weinig voor banden met het Westen voelde. Hij ging tijdens zijn bezoek niet één keer naar de VS.

Toch is dat maar één kant van de medaille. Want ook onder Marcos willen de Filippijnen China te vriend houden. Vorige week nog bezocht de Chinese buitenlandminister Qin Gang de Filippijnse hoofdstad Manila. Tijdens dat bezoek pleitten de landen “samen te werken om de maritieme verschillen in de Zuid-Chinese Zee op te lossen". Tijdens een bezoek aan Peking in januari beloofde Marcos China's plannen voor de Zijderoute te ondersteunen.

De Filippijnen mogen de Amerikanen dan wel toegang verschaffen tot strategische legerbases, terechtkomen in een conflict tussen de VS en China willen ze niet. Dus heeft Marcos tijdens zijn bezoek ook een duidelijke boodschap aan Biden, kondigde hij aan: de felle Amerikaanse retoriek over de Zuid-Chinese Zee en Taiwan mag wel een tandje minder. “Die retoriek moeten de VS afschalen.”