Bommenregen in Oekraïne helpt Russen niet veel verder

De oorlog in Oekraïne had de afgelopen dagen de vorm van een bommenregen: Rusland en Oekraïne hebben elkaar vooral van afstand hevig bestookt. De Russen deden dit langs de hele frontlinie, die loopt van de stad Cherson tot regio Charkov, maar de bombardementen resulteerden niet in grote terreinwinst.

Het Oekraïense offensief concentreert zich nog steeds rond de zuidelijke stad Cherson. Het Oekraïense leger nam wederom de Antonivskiy-brug onder vuur in een poging de Russische troepen in Cherson af te snijden van de rest van het Russische leger. De Russen bombarderen op hun beurt de nabijgelegen stad Mykolajiv, vanwaaruit de Oekraïners de aanval op Cherson inzetten, en proberen snel extra troepen naar de stad aan de Zwarte Zee te verplaatsen. Vorige week wisten de Oekraïners nog terrein te winnen, nu ligt de frontlinie al een paar dagen nagenoeg stil.

In het oosten boekten beide partijen kleine successen. Kiev meldt dat een dorp vlak bij de stad Izjoem te hebben ingenomen, met als einddoel om Izjoem te ontzetten. Dat klinkt hoopvol voor de Oekraïners, maar slechts zeventig kilometer verderop heeft het Russische leger de buitenwijken van de stad Bachmoet bereikt. Er is zodoende niet één partij aan te wijzen die aan de winnende hand is in het gebied.

De Russische opmars bij Bachmoet, waar de laatste weken ongeveer tien kilometer terrein is gewonnen op het Oekraïnse leger, is niet representatief voor het verdere verloop van de invasie in de Donbas: op veel plaatsen hebben de Russen de afgelopen maand niet meer dan drie kilometer aan terreinwinst geboekt.

Troepen van het oosten naar het zuiden

Dat Rusland zijn bombardementen opschroeft, betekent niet direct dat er een groot vernieuwd offensief in de Donbas aankomt. Om Cherson te verdedigen, moeten er juist troepen uit het oosten van Oekraïne worden verplaatst naar het zuiden, en de Russische bevoorrading van de frontlinie in de Donbas is moeilijker geworden doordat de Oekraïners sinds kort beschikking hebben over nauwkeurige langeafstandsraketten – de Amerikaanse Himars-raketsystemen – waarmee ze Russische munitiedepots bestoken. Maandag meldde de VS dat er een nieuwe lading Himars-raketten onderweg is naar Oekraïne, als onderdeel van een nieuw steunpakket waarmee ook 4,5 miljard dollar aan financiële steun gemoeid is.

Het Britse ministerie van buitenlandse zaken meldt dat het Russische leger langs de frontlinie in de Donbas veel landmijnen plaatst en vlinderbommen – een klein soort mijn – uitstrooit, mogelijk een teken dat de Russen zich ingraven in hun huidige posities. In ieder geval lijkt het onwaarschijnlijk dat een van beide partijen op korte termijn een doorbraak kan forceren.

