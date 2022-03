Bombardementen en Tsjetsjeense leider Kadirov claimt mee te vechten: dit gebeurde er vannacht in Oekraïne

In 19 van de 24 Oekraïense regio's klonk vannacht het luchtalarm en onder andere de hoofdstad Kiev is geraakt. Kyiv Independent meldt ook dat het Oekraïense leger claimt bij de aanvallen vier Russische vliegtuigen, drie helikopters een drone te hebben neergehaald. Dat is echter nog niet onafhankelijk bevestigd.

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.



Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.



The building was hit at around 5 a.m.



Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) 14 maart 2022

Het Rode Kruis pleit voor een staakt-het-vuren om een ‘worst-case scenario’ te voorkomen in de belegerde stad Marioepol. Honderdduizenden mensen zitten daar nog vast en er heerst een tekort aan eten, water en medicijnen. Vluchten wordt steeds moeilijker omdat de humanitaire corridors niet altijd veilig blijken te zijn. Ook Marioepol werd vannacht weer onder vuur genomen door Russische troepen.

🚨Heavy shelling by Russian forces this morning in Mariupol, Ukraine. pic.twitter.com/g624cLENDB — Moshe Schwartz (@YWNReporter) 13 maart 2022

Kadirov in Oekraïne

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov beweert dat hij in Oekraïne is. In een video op Telegram zegt hij ten noordwesten van Kiev te zijn, bij het vliegveld Hostomel dat het toneel is geweest van hevige gevechten tussen Russische en Oekraïense soldaten. Zondag had Kadirov al aangekondigd naar zijn troepen in Oekraïne te zullen reizen maar zijn claim kan nog niet geverifieerd worden.

Kadirov uit in de video dreigende taal aan het adres van de Oekraïense regering. Ook roept hij de Oekraïense strijdkrachten op zich over te geven. “Anders zal het met jullie gedaan zijn”. En Kadirov waarschuwt: “Jullie hoeven niet naar ons te zoeken, want wij zullen jullie wel vinden.”

Tsjetsjenië helpt de Russische strijdkrachten bij hun oorlog in Oekraïne. Kadirov is de leider van die autonome Russische deelrepubliek en een trouwe bondgenoot van president Vladimir Poetin. Onderzoekers die verlies van materieel in de oorlog bijhouden melden dat Tsjetsjeense speciale eenheden onlangs nog verliezen leden tegen Oekraïense strijdkrachten.

Onderhandelingen gaan door

Gesprekken tussen Rusland en Oekraïne zullen maandag per videoverbinding worden voortgezet, bevestigt een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Eerder zondag werd bekend dat de Russische president Vladimir Poetin bereid zou zijn om zijn Oekraïense ambtgenoot te ontmoeten. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu heeft Poetin dat vorige week gezegd tegen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die wil bemiddelen in de oorlog na de Russische invasie in Oekraïne.

De Turkse minister zei dat ook “de Oekraïense kant er klaar voor is”. De Russen van hun kant meldden dat er “aanzienlijke vooruitgang” is geboekt in het lopende contact met Oekraïne. Ook zij sluiten niet uit dat er binnenkort een “gemeenschappelijke positie” wordt bereikt.

De Raad van Europa houdt maandag een speciale zitting over Oekraïne en president Zelenski zal de raad via een videolink toespreken. De raad zal de hele dag debatteren over de gevolgen van de aanval van Rusland op Oekraïne. Rusland is kort na de inval in Oekraïne als lid geschorst en liet later weten zich helemaal uit de raad terug te trekken.

Blijven of vertrekken? Voor de inwoners van Kiev is dat iedere dag de grote vraag

Onder inwoners van Kiev speelt iedere dag de grote vraag: blijf je of ga je weg? De inwoners die zijn gebleven worden iedere dag met nieuwe twijfel geconfronteerd. Toch lijkt het drukker op straat dan aan het begin van de oorlog.