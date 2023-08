Bolsonaro zakt, net als Trump, steeds verder weg in een juridisch moeras

Toen hij net president was, werd Bolsonaro nog wel eens de ‘tropische Trump’ genoemd, vanwege de overeenkomst in politieke stijl en overtuigingen. Ook het einde van hun presidentschappen leek sprekend op elkaar: nadat ze de verkiezingen verloren, bestormde hun aanhang uit protest overheidsgebouwen. En inmiddels zinken ze allebei steeds verder weg in een moeras van juridische onderzoeken.

Bolsonaro moet inmiddels voor arrestatie vrezen, denken sommige analisten. Verschillende van zijn voormalige medewerkers staan zo onder druk, dat ze zijn gaan samenwerken met justitie. Zoals Mauro Cid, een voormalige rechterhand van Bolsonaro, die een belangrijke rol voor hem speelde uit een episode die afkomstig lijkt uit een matige misdaadfilm.

Bolsonaro probeerde dure juwelen te verpatsen

Cid kondigde vorige week dat hij tegenover de politie uit de doeken zal doen hoe hij Bolsonaro hielp met het verpatsen van dure juwelen die hem onder meer door Saudi-Arabië geschonken werden. In de VS probeerde hij er verschillende aan de man te brengen, soms onsuccesvol, maar in een voorstad van Philadelphia wist hij voor enkele tienduizenden dollars een Rolex te slijten aan een juwelier in een winkelcentrum. De opbrengst was voor Bolsonaro privé.

Dat is verboden; dure geschenken voor presidenten zijn volgens de Braziliaanse wet staatseigendom. Nadat justitie lucht kreeg van de transitie, reisde Cid opnieuw naar Philadelphia om het weer terug te kopen.

Pogingen om een stemmachine te hacken

Maakt dat allemaal nog een wat kluchtige indruk, beduidend serieuzer zijn de beschuldigingen die computerprogrammeur Walter Delgatti vorige week deed, toen hij moest getuigen voor het Congres. Dat doet onderzoek naar de opstand die volgde op de verkiezingsnederlaag van Bolsonaro, en Delgatti vertelde daar dat Bolsonaro hem voor de verkiezingen had betaald om een stemmachine te hacken. Het lukte Delgatti uiteindelijk niet, maar Bolsonaro vroeg hem vervolgens toch een rapport op te stellen dat zijn beweringen over de oneerlijkheid van de stemmachines zou staven.

Zo zijn er nog veel meer onderzoeken tegen Bolsonaro, onder meer voor het verspreiden van misinformatie, zijn rol tijdens de coronapandemie, en zijn invloed op de stembusgang. Ook andere Bolsonaro-aanhangers worden getroffen door die en andere onderzoeken. Zo werden afgelopen week zeven topfunctionarissen van de militaire politie in Brasilia gearresteerd, die ervan verdacht worden dat ze de opstand op hun beloop lieten of zelfs hielpen. En eerder deze maand werd het voormalige hoofd van de Braziliaanse snelwegpolitie opgepakt - die zou op verkiezingsdag bussen met aanhangers van Lula, de uitdager van Bolsonaro, tegengehouden hebben.

Het is in de wirwar van onderzoeken soms nog wat moeilijk om in te schatten welke zaken het meest kansrijk zijn. Maar zeker is dat het Hooggerechtshof flink werk maakt van de vervolging. Rechter Alexandre de Moraes gaf de recherche vorige week toestemming om vertrouwelijke bank- en telefoongegevens van Bolsonaro en zijn vrouw in te zien. Ook tijdens zijn presidentschap was De Moraes al een van Bolsonaro's belangrijkste tegenspelers.

Een nieuw presidentschap zit er overigens voorlopig niet in. Dat is een belangrijk verschil met Trump, die inmiddels weer campagne voert, en hoopt zich via die manier uit de juridische klem te worstelen. Bolsonaro werd eerder deze zomer door de rechter tot 2030 de deelname aan verkiezingen ontzegd.

