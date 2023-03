Bolsonaro’s feestje gaat niet door, bij terugkeer in Brazilië

Hij had er een feestje van willen maken, toegejuicht door duizenden aanhangers op het vliegveld van de hoofdstad Brasília en vervolgens in een open auto een rit maken door de stad. Enkele honderden aanhangers van de uiterst rechtse Bolsonaro probeerden er in de aankomsthal van het vliegveld toch nog een happening van te maken, maar ze kregen de president niet eens te zien.

De autoriteiten hadden een stokje gestoken voor Bolsonaro’s feestelijke terugkeer. Met het oog op zijn eigen veiligheid en die van andere passagiers op de luchthaven werd hij via een achteruitgang naar het kantoor van zijn Liberale Partij geloodst. Volgens de in regeringskringen goed ingevoerde journaliste Thais Oyama heeft de ex–president stevig gevloekt toen hij over deze maatregelen hoorde.

Regering gaat proberen Bolsonaro te negeren

De komende tijd zal Bolsonaro als erevoorzitter van de partij werkzaam zijn en wonen in Brasília. Hij verliet Brazilië enkele dagen voordat zijn ambtstermijn verliep en voorkwam zo dat hij de presidentiële sjerp aan zijn opvolger Luiz Inácio Lula da Silva moest overhandigen, zoals gebruikelijk is.

Voor Lula komt Bolsonaro’s terugkeer ongelegen. Zijn regering ligt onder vuur omdat ze nog steeds geen pakket maatregelen heeft gepresenteerd om de kwakkelende economie uit het slop te trekken en de inflatie te bestrijden. De regering ligt overhoop met de Centrale Bank, die de rente op 13,75% heeft vastgesteld en weigert deze te verlagen. Lula heeft haast om successen te laten zien, zoals een goed investeringsklimaat, maar ziet zich door de hoge rentestand gedwarsboomd.

Analisten verwachten dat Bolsonaro als oppositieleider zijn pijlen op het economisch falen van de regering Lula zal richten. Zijn naaste medewerkers hebben Lula bezworen zich niet door Bolsonaro uit de tent te laten lokken en hem te negeren. Zonder een zetel in het Congres is hij immers geen politicus van betekenis meer, wiens rechten om opnieuw te worden gekozen ook nog eens naar alle waarschijnlijkheid worden ingetrokken. Het Kiescollege moet zich erover uitspreken of hij onverkiesbaar wordt verklaard omdat hij met fake news het verkiezingsresultaat in oktober, waar Lula hem nipt versloeg, in twijfel heeft getrokken.

Sieraden die Bolsonaro en zijn vrouw Michelle kregen van de Saudische regering. Beeld AFP

Bolsonaro gaat een moeilijke tijd tegemoet. De afgelopen weken werd bekend dat hij van de Saoedische regering sieraden en andere kostbaarheden met een gezamenlijke waarde van een kleine vier miljoen euro heeft gekregen en deze niet heeft aangegeven bij de douane. Voor zover nu bekend gaat het om drie partijen kostbaarheden. Een naaste medewerker van Bolsonaro probeerde een ervan het land binnen te smokkelen, maar werd gesnapt. Onder meer een Rolexhorloge met diamanten is nog in Bolsonaro’s bezit. Hij heeft afgelopen woensdag vijf dagen gekregen om dit aan de autoriteiten te overhandigen en beloofd dat te zullen doen.

Daarnaast lopen er verschillende juridische onderzoeken tegen de voormalige president. Hij wordt ervan beschuldigd door nalatigheid tijdens de coronapandemie veel doden te hebben veroorzaakt. Hij wordt er ook van beschuldigd een onderzoek van de politie naar corruptie van zijn oudste zoon Flávio te hebben willen beïnvloeden. Het Hooggerechtshof onderzoekt tevens of Bolsonaro een rol heeft gehad bij de bestorming van het Congres, het Hooggerechtshof en het presidentiële paleis door zijn aanhangers op 8 januari. Hij zou zijn aanhangers daartoe hebben opgehitst. Inmiddels is de eerste parlementariër van de Liberale Partij er officieel van beschuldigd bussen met aanhangers naar Brasília te hebben betaald.

