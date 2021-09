Bolsonaro’s boze betogers voeden de vrees voor ‘een Braziliaanse capitoolbestorming’

Radicale aanhangers van president Bolsonaro hebben voor dinsdag, Onafhankelijkheidsdag in Brazilië, protesten aangekondigd tegen het Hooggerechtshof en het Congres. Veel Brazilianen vrezen grote demonstraties en mogelijk geweld.

“Generaals, bereid uw troepen voor en steun meer dan 180 miljoen mensen die God, vaderland en familie eren. De rest is communist. Brazilië is er ernstig aan toe, elf bandieten (het Hooggerechtshof, red.) steunen het Congres, de grootste criminele organisatie in ons land. De Braziliaanse natie staat op. Onze onafhankelijkheid is nu of nooit. Wij geven ons niet over aan de tien procent communisten van Brazilië.”

Dit soort teksten schreeuwt vrachtwagenchauffeur Odilon Fonseca vanuit zijn cabine met op de achtergrond een Braziliaanse vlag de wereld in en verspreidt hij op Facebook. De vrachtwagenchauffeurs zijn een van de groepen die in actie komen in de hoofdstad Brasilia en in de grootste stad, São Paulo. Andere actievoerders zijn een deel van de Pinkstergemeenten, waarvan de aanhang in Brazilië nog steeds groeit, de sojaboeren en de militaire politie. Allen hebben de traditionele familie en het geloof hoog in het vaandel en zien president Bolsonaro als de grote verdediger hiervan.

Kolonel geschorst

Met name over de militaire politie maken de critici van de radicaal-rechtse president Bolsonaro zich zorgen. De politie mag volgens de wet niet in actie komen tegen democratische instituties van het land. In São Paulo werd een kolonel die opriep tot acties op 7 september dan ook geschorst. Maar onderzoeken hebben uitgewezen dat dertig procent van de militaire politie achter president Bolsonaro staat. De vraag is of zij dinsdag de wet zullen trotseren en wat er dan gaat gebeuren.

Analisten hebben op de mogelijkheid gewezen van een Braziliaanse variant van de bestorming van het Amerikaanse Congres in Washington, afgelopen 6 januari. Dat zou betekenen dat zowel het Hooggerechtshof als het Congres in Brasilia doelwit van aanvallen kan worden.

Nepnieuws

President Bolsonaro heeft aangekondigd bij de protesten aanwezig te zijn en steunt ook de deelname van politieagenten. Het Hooggerechtshof onderzoekt hem en zijn zoons vanwege onder andere nepnieuws over de oppositie ten tijde van de verkiezingen in 2018 en corruptie.

Bolsonaro wil bij de verkiezingen volgend jaar oktober worden herkozen, maar staat achter in de peilingen. Zijn belangrijkste tegenstander, oud-president Luiz Inâcio Lula da Silva, is zijn voorsprong in de kiezersonderzoeken aan het vergroten. Volgens de laatste peilingen kan Lula in een tweede ronde, waarin alleen de twee hoogst scorende kandidaten tegen elkaar uitkomen, op 55 procent van de stemmen rekenen en Bolsonaro op 30.

De president heeft de laatste weken voortdurend het gezag van het Hooggerechtshof in twijfel getrokken. De protesten tegen het Hof en het dreigen met geweld worden opgevat als een ultieme poging om het politieke tij te keren.

