Bolsonaro legt zich neer bij verkiezingsuitslag

Twee dagen lang was het stil vanuit zittende Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Zondag had hij nipt de presidentsverkiezingen van zijn rivaal Luiz Inácio Lula da Silva verloren, en het land wachtte vergeefs op een publieke reactie. In aanloop naar de stembusgang verklaarde de radicaal-rechtse politicus immers dat hij uitsluitend door verkiezingsfraude zou kunnen verliezen. Zou Bolsonaro de uitslag accepteren?

Vandaag sprak de verslagen president zich dan eindelijk uit over de verloren verkiezing. In een speech van twee minuten dankte Bolsonaro zijn kiezers. Volgens hem vloeien de protesten van zijn aanhangers na de verkiezingen voort uit “verontwaardiging en gevoel van onrecht” over de uitslag.

Expliciet de verkiezingsuitslag erkennen, dat deed Bolsonaro niet. Ook sprak hij geen felicitaties uit naar zijn rivaal Lula. Bolsonaro benadrukte echter wel te zullen “voldoen” aan wat de grondwet bepaalt.

Meteen daarna maakte de rechterhand van de president, stafchef Ciro Nogueira, bekend dat Bolsonaro hem opdracht heeft gegeven het overgangsproces te leiden. Enkele uren eerder had de Braziliaanse minister van communicatie al laten weten dat de president de uitslag niet zou betwisten.

Met een krappe 50,9 procent won de sociaaldemocraat Lula zondag van de huidige radicaal-rechtse premier Jair Bolsonaro, die 49,1 procent van de stemmen kreeg. Zondagavond laat verklaarde het nationale verkiezingsbureau Lula officieel als de gekozen president.

Aanhang Bolsonaro blokkeert wegen

De verkiezingsuitslag leidde de afgelopen dagen niet geaccepteerd door een deel van Bolsonaro’s aanhang. In zeker zeven deelstaten in Brazilië blokkeerden vrachtwagenchauffeurs uit protest belangrijke snelwegen, gehuld in gele kleding en wapperend met groen-gele vlaggen. “We zijn het niet eens met de verkiezingsuitslag en we zijn bereid om hier te blijven”, zei de 55-jarige vrachtwagenchauffeur Geraldo Carvalho tegen The New York Times.

Het Braziliaanse openbaar ministerie wil Bolsonaro vervolgen wegens aanstichting van de blokkades en nalatigheid, meldt de krant O Globo. De verslagen president zou niets hebben gedaan om de blokkades te beëindigen.

De aanhangers wantrouwden de stemmachines die Brazilië gebruikt om de stemmen te tellen, omdat ze fraudegevoelig zouden zijn. Om die reden had Bolsonaro tijdens de campagne het leger nog geïnstrueerd de machines te controleren.

Toch accepteerden meerdere prominente compagnons van Bolsonaro de verkiezingsuitslag de afgelopen dagen al wel. Een opvallende figuur: Bolsonaro’s zoon Flávio, die op Twitter iedereen bedankte die ‘het patriottisme heeft gered’ en opriep om ‘Brazilië niet in de steek te laten’. Flávio Bolsonaro is senator en een naaste adviseur van zijn vader.

Politieke kopstukken accepteren uitslag

Ook oud-ministers Tereza Cristina en Damares Alves, beiden van een andere partij dan Bolsonaro, accepteerden de uitslag maandag. Alves schreef daarbij op Twitter dat Bolsonaro op 1 januari 2022 zou vertrekken ‘met opgeheven hoofd’. Ook de voorzitters van zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden hebben Bolsonaro opgeroepen tot het accepteren van de uitslag.

De transitie naar de nieuwe president lijkt inmiddels van start. Als alles volgens plan verloopt, wordt Lula op 1 januari 2023 beëdigd.

Lees ook:

Bolsonaro-aanhangers verzetten zich tegen verkiezingsuitslag

Een deel van de aanhang van de verslagen Jair Bolsonaro wil de verkiezingsuitslag van zondag niet accepteren. In het land zijn wegblokkades opgeworpen. President Bolsonaro hult zich vooralsnog in stilte.