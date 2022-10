Bolsonaro kan eigenlijk niet meer winnen, maar hij kan het Lula nog wel heel lastig maken

Gekleed in het geel en groen van de Braziliaanse vlag bracht president Jair Bolsonaro zondagochtend zijn stem uit, minuten nadat de stembureaus open gingen. De radicaal-rechtse Bolsonaro ligt in de laatste peilingen achter op de linkse Luis Inácio Lula da Silva, bekend als Lula, maar veel Brazilianen vertrouwen die cijfers niet.

In de eerste ronde behaalde Lula 48 procent van de stemmen tegen 43 procent voor Bolsonaro, die daarmee veel beter scoorde dan verwacht. In de meest recente peilingen lagen de verhoudingen ongeveer hetzelfde als in die eerste ronde, maar Bolsonaro’s achterstand slonk de laatste tijd wel. “Politiek is Bolsonaro sterker dan verwacht, maar statistisch ligt Lula voor”, zo vat Rodrigo Pando, hoogleraar politicologie in Sao Paulo, de situatie samen voor persbureau AP.

Nostalgie naar economische groei

In het politiek sterk gepolariseerde Brazilië, met 150 miljoen kiesgerechtigden, trekt Lula veel stemmen van mensen met nostalgie naar zijn vorige presidentschap. In die periode, van 2003 tot 2010, maakte het land een periode van economische groei door. Deze keer heeft hij beloofd de zwakkeren in de samenleving economisch te steunen en het Amazonewoud te beschermen.

Dat grootste regenwoud ter wereld is sterk in omvang geslonken tijdens de termijn van Bolsonaro, die grote land- en mijnbouwbedrijven de ruimte gaf om uit te breiden. Bolsonaro staat voor een vrije-markteconomie, die ondernemers kansen geeft. Volgens zijn aanhangers is de veiligheid in het land, dat veel gewelddadigheid kent, tijdens zijn periode verbeterd.

Tijdens de campagne kreeg Bolsonaro van Lula harde verwijten: de honger in Brazilië is toegenomen en de coronapandemie heeft honderdduizenden onnodige slachtoffers gemaakt, omdat de president twijfelde aan de noodzaak het virus te bestrijden. Bolsonaro waarschuwde dat Brazilië onder Lula communistisch zal worden en wees op de veroordeling wegens corruptie van zijn tegenstander in 2019.

Twijfel zaaien over uitslag

De zittende president heeft er bovendien alles aan gedaan om bij voorbaat twijfel te zaaien aan de uitslag. Zo zouden de elektronische stembussen die gebruikt worden in Brazilië onbetrouwbaar zijn, zonder dat hij die claim onderbouwde met bewijzen. Bolsonaro heeft aangegeven dat hij een verlies niet zal accepteren, in lijn met zijn grote voorbeeld Donald Trump in de Verenigde Staten. Brazilianen vrezen daarom onrust als de uitslag bekend wordt gemaakt. Ook tijdens de campagne zijn er gewelddadige incidenten geweest.

De laatste stembussen sluiten om 01.00 uur Nederlandse tijd en omdat er vooral elektronisch wordt gestemd, kan er snel een voorlopige uitslag bekend zijn. Maar als de twee kandidaten dicht bij elkaar eindigen kan het langer duren voor er zekerheid is, ook omdat er nog per post opgestuurde stemmen geteld moeten worden.

