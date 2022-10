Bolsonaro-aanhangers verzetten zich tegen verkiezingsuitslag

In zeker zeven deelstaten in Brazilië hebben vrachtwagenchauffeurs die op de hand zijn van president Jair Bolsonaro wegen geblokkeerd. Zij erkennen de uitslag van de Braziliaanse presidentsverkiezingen niet, waarbij de sociaaldemocraat Luiz Inácio da Silva zondag bijna 51 procent van de stemmen binnenhaalde. Zijn tegenstander Bolsonaro bleef steken op een ruime 49 procent van de stemmen.

Een van de geblokkeerde wegen is de autoweg São Paulo-Rio de Janeiro, een belangrijke verbindingsweg in het land, met veel vrachtverkeer en passagiersvervoer.

Op sociale media als Telegram hebben Bolsonaro-aanhangers aangegeven de uitslag niet te erkennen. Ook dringen ze aan op een militaire interventie om te voorkomen dat Lula op 1 januari 2023 wordt beëdigd.

Ook president Bolsonaro zelf heeft de uitslag van de verkiezingen nog niet officieel erkend. Sinds zondagavond tien uur bleef zijn presidentswoning, het Alvorada-paleis in de hoofdstad Brasília, in duisternis gehuld. Maandagochtend half tien verliet hij zijn woning in een geblindeerde auto zonder een woord met de aanwezige pers te spreken. In het belangrijkste overheidsgebouw voerde hij vervolgens zes uur lang besloten gesprekken over de verkiezingsuitslag.

De Braziliaanse krant O Globo schreef maandagavond dat Bolsonaro met ministers heeft gesproken en hun heeft gezegd dat hij de uitslag niet gaat betwisten. De ministers hadden daarop aangedrongen met het oog op de rust in het land. Ook zou hij Lula niet gaan feliciteren. Er wordt verwacht dat Bolsonaro dit gaat aankondigen in een toespraak, maar wanneer die plaatsvindt, is nog niet bekend.

Spannende race

De race om het presidentschap was een uiterst spannende. Bolsonaro lag na het sluiten van de stembureaus ongeveer een uur op kop en daarna nam Lula het over. Huilende evangelische aanhangers van Bolsonaro, die zich bij zijn huis in het westen van Rio de Janeiro hadden verzameld, baden vergeefs om een nieuwe omslag in de race.

Lula-stemmers spraken intussen hun zorgen uit over de verkeerspolitie, die op de verkiezingsdag 560 operaties tegen bussen met stemmers had uitgevoerd, naar eigen zeggen om eventuele technische mankementen op te sporen. Het overgrote deel van deze operaties voerde de politie uit in het arme noordoosten van het land, waar Lula de meeste steun geniet en de mensen sterk afhankelijk zijn van openbaar vervoer.

TSE, het Braziliaanse kiescollege, had zulke operaties van de politie verboden om de gang naar de stembureaus niet te bemoeilijken. Toch circuleerden op sociale media beelden van langs de weg staande bussen, en passagiers die druk discussiëren met de politie. TSE-voorzitter Alexandre de Moraes riep de directeur van de verkeerspolitie op het matje. Deze verzekerde dat geen enkele bus langer dan twintig minuten was opgehouden en dat iedereen had kunnen stemmen. Of dat waar is, wordt nog onderzocht, liet De Moraes weten op een persconferentie.

Geen politie bij blokkades

In Brazilië is inmiddels de grote vraag of de wegblokkades de opmaat zullen zijn naar meer acties tegen de verkiezingsuitslag. Tegenstanders van Bolsonaro spraken hun verontwaardiging uit over de verkeerspolitie, die zondag tijdens de verkiezingen zo ijverig aan het controleren was, maar op maandag bij de blokkades in geen velden of wegen te bekennen was. Ook wezen ze erop dat de directeur van de verkeerspolitie op Instagram had opgeroepen voor Bolsonaro te stemmen. Deze post werd later verwijderd.

President Bolsonaro heeft maandenlang zijn twijfels uitgesproken over de betrouwbaarheid van het Braziliaanse kiessysteem, waarin stemmachines worden gebruikt. Dat vindt weerklank bij zijn aanhang. Voorstanders van Lula vrezen dat in Brazilië iets soortgelijks kan gebeuren als in de Verenigde Staten, waar aanhangers van de bij de verkiezingen verslagen Donald Trump het Capitool in Washington bestormden.

Toch heeft zowel de voorzitter van de Senaat als die van het Huis van Afgevaardigden, politieke bondgenoten van Bolsonaro, de verkiezingsuitslag erkend en opgeroepen tot eenheid. Ook Bolsonaro’s voormalige ministers Tereza Cristina en Damares Alves erkenden de uitkomst, waarbij Alves op Twitter schreef dat Bolsonaro in januari zal vertrekken ‘met opgeheven hoofd’. Een ander positief signaal vinden voorstanders van Lula dat de felicitaties uit het buitenland na het bekend worden van de uitslag snel binnenstroomden. Een van de eersten: president Joe Biden van de Verenigde Staten.

