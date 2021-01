Boerenprotest India tegen liberalisering geëscaleerd: ‘We willen Modi laten zien hoe sterk we zijn’

Protesten van Indiase boeren tegen liberalisering van de landbouw zijn dinsdag in de hoofdstad New Delhi flink geëscaleerd. Bij een betoging van tienduizenden boeren met tractoren, brak een deel van hen door barricades, raakte slaags met de oproerpolitie en trok naar het centrum, waar ze het historische Rode Fort bestormden. Zwaaiend met vlaggen stonden ze op de wallen van het fort. “Nu moet Modi wel naar ons luisteren”, zei boer Sukhdev Singh tegen persbureau Reuters.

Zeker één demonstrant kwam om. Volgens de politie kwam dit doordat zijn tractor omsloeg, volgens boeren werd hij doodgeschoten.

Indiase boeren bij het Rode Fort in Delhi. Beeld EPA

Het boerenprotest is aan het uitgroeien tot de grootste uitdaging voor premier Narendra Modi sinds hij in 2014 aan de macht kwam. De agrariërs probeerden in november ook al Delhi binnen te trekken, maar werden toen tegengehouden door de politie. Sindsdien bivakkeren duizenden van hen aan de rand van de stad.

De demonstratie dinsdag viel samen met de Dag van de Republiek, ter gelegenheid waarvan in het centrum van New Delhi een militaire parade werd gehouden. Boerenleiders hadden met de politie afgesproken dat de betogers zich met hun tractorcolonnes tot bepaalde routes zouden beperken, maar een deel van hen maakte zich los van de hoofddemonstratie. “We willen Modi laten zien hoe sterk we zijn”, zei Satpal Singh, een agrariër die met zijn gezin op een tractor Delhi binnenreed, tegen persbureau AP.

Veel Indiase boeren kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Hoewel ruim de helft van de 1,3 miljard Indiërs leeft van de landbouw, vormt de sector minder dan een zesde van de economie. De hindoenationalistische premier Modi beloofde in zijn verkiezingscampagne in 2019 dat het gemiddelde inkomen van de boeren in 2022 verdubbeld zal zijn. Om deze belofte in te lossen, loodste hij in september wetgeving door het parlement die het voor agrariërs makkelijker moet maken om producten rechtstreeks te verkopen aan afnemers als fabrieken en supermarktketens. De premier hoopt schaalvergroting en investeringen te stimuleren.

Heel wat boeren vrezen echter dat de wetgeving hen zal uitleveren aan grote concerns en hun inkomen juist zal doen kelderen. Vooral agrariërs uit de noordelijke deelstaten Punjab en Haryana, die hun rijst en tarwe nog tegen gegarandeerde prijzen leveren aan tussenhandelsmarkten, lopen te hoop tegen de liberalisering.

Modi schortte invoering van de wetgeving onlangs op en beloofde aanpassingen, maar de boerenleiders nemen daar geen genoegen mee. Zij eisen volledige intrekking van de wetten.

De premier beschuldigt de oppositie ervan de agrariërs op te stoken en kopstukken van zijn regeringspartij BJP zetten het protest weg als ‘anti-nationaal’. Maar volgens politieke waarnemers kan Modi het zich lastig veroorloven om de boerenleiders al te sterk van zich te vervreemden. Want ook al is het belang van de landbouw de laatste drie decennia geleidelijk afgenomen, boerenorganisaties zijn in India nog altijd een machtsfactor van belang.

