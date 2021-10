Boek vergeten in te leveren? In New York maakt dat niet meer uit

Alle New Yorkers met een stapel bibliotheekboeken op het nachtkastje die alláng ingeleverd hadden moeten worden, kunnen opgelucht ademhalen. Want alle openbare bibliotheken in de stad schaffen de oplopende boetes af die men krijgt voor het te laat inleveren van boeken, cd’s en dvd’s. Ook worden alle opgebouwde boetes kwijtgescholden.

Het moet de bibliotheken voor alle New Yorkers zo toegankelijk mogelijk maken. Want de angst een boete te krijgen kan mensen met een kleinere portemonnee afschrikken iets te lenen, terwijl het voor iedereen die het zich kan veroorloven amper een stok achter de deur zou zijn hun boek op tijd in te leveren. “Dit is een stap naar een meer rechtvaardige maatschappij”, stelt Anthony Marx, de directeur van de openbare bibliotheken in de stad.

New York is overigens niet de eerste Amerikaanse stad die een gelijk speelveld voor alle boekenwurmen wil creëren.

