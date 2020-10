Boek over transgender drakendoder valt verkeerd in Hongarije. ‘Homoseksuele propaganda’

En ze leefden nog lang en gelukkig. Een mannelijke, homoseksuele Assepoester die als een blok valt voor een zwarte prins, een transgender drakendoder, en een niet-genderconform hert: het zijn een paar van de hoofdpersonen in het onlangs gepubliceerde Hongaarse sprookjesboek Meseország mindenkié, wat zoiets betekent als ‘Sprookjesland is voor iedereen’. Behalve LGBTQ-personages passeren in het sprookjesboek ook andere gestigmatiseerde minderheidsgroepen de revue, zoals Roma, ouderen, mensen met een handicap en mensen die in extreme armoede leven.

Het sprookjesboek viel alleen niet bij iedereen in even goede aarde: Dóra Dúró, politica van de Hongaarse extreem-rechtse partij Mi Hazánk (‘Ons Thuisland’) scheurde tijdens een persconferentie één voor één alle pagina’s uit het sprookjesboek. “Homoseksuele prinsen zijn geen onderdeel van de Hongaarse cultuur,” stelde Dúró tijdens die persconferentie, woedend. “Wij zullen niet tolereren dat onze kinderen blootgesteld worden aan homoseksuele propaganda, door abnormale manieren van leven onze sprookjesboeken in te smokkelen.”

Online protestcampagne

Dúró’s actie haalde onmiddellijk de Hongaarse krantenkoppen - met als onvoorzien effect dat het kinderboek op veel grotere schaal verkocht werd dan de uitgever ooit had voorzien: het moest gelijk opnieuw worden gedrukt. Maar daar lieten extreem-rechtse groepen in Hongarije het niet bij zitten: via een online protestcampagne werden 85.000 handtekeningen opgehaald, en afgelopen week werd er een grote rode poster op de deur van een bekende boekwinkel geplakt: ‘In deze winkel wordt een uitgave vol homoseksuele propaganda verkocht, die gevaarlijk is voor kinderen.’

Het protest werd daarentegen sterk veroordeeld door de Hongaarse Vereniging van Uitgevers en Boekverkopers, die Dúró’s optreden vergeleek met nazi-boekverbrandingen en communistische boekversnipperingen. De twee samenstellers van het boek, Dorottya Redai en Boldizsar Nagy, stelden in een reactie dat het niet sprookjes zijn die schadelijk zijn voor kinderen. “Een gebrek aan liefde, verwaarlozing en vooral geweld: dat is schadelijk voor kinderen. En het vernietigen van een boek is een vorm van geweld.”

Premier Orbán: Er is een grens

Hoewel dit soort protestacties vanuit extreem-rechts niets nieuws zijn, baart het de Hongaarse LGBTQ-gemeenschap zorgen dat regeringspartij Fidesz ze tegenwoordig goed lijkt te keuren. De Fidesz-burgemeester van Csepel, een district in Boedapest, vaardigde zelfs een verbod op het boek uit op kleuterscholen in zijn district.

Orbáns chef-staf Gulyas zei tegen de pers dat wie kinderen met dit boek kennis laat maken, mogelijk een misdaad begaat. En ook premier Viktor Orbán zelf sprak zich uit over het controversiële sprookjesboek: “Hongarije is een geduldig, tolerant land als het om homoseksualiteit gaat,” zei hij. “Maar er is een grens, en dit is hoe ik mijn standpunt wil samenvatten: laat onze kinderen met rust.”

