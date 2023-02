Boegbeeld van Vlaams radicaal-rechts struikelt over apartheidsideeën

Dries Van Langenhove trekt zich terug uit de fractie van het radicaal-rechtse Vlaams Belang en daarmee is de rechterflank van het federale parlement in België een belangrijk maar ook omstreden boegbeeld kwijt. “Ik stap uit het parlement, maar ik stop niet met politiek”, zei hij afgelopen weekend tijdens een persconferentie. De aankondiging kwam enkele uren nadat De Standaard een onthullend artikel publiceerde waaruit blijkt dat Van Langenhove via Telegram extreemrechtse complottheorieën en apartheidsideeën voedt. Volgens Vlaams Belang werd er al langere tijd gesproken over Van Langenhoves vertrek.

Dries Van Langenhove (29) groeide op in het Vlaamse Opwijk, een gemeente bij Brussel waar de laatste jaren veel migranten naartoe verhuisden. Hij werd in België in 2018 bij het grote publiek bekend als oprichter van de conservatieve jongerenbeweging Schild & Vrienden, na een reportage van onderzoeksprogramma Pano. In afgesloten groepen deelden leden foto’s waarop ze wapens droegen en verstuurden ze memes met grappen over joden, zwarte mensen en vrouwen.

Aanzetten tot haat en geweld

De reportage was bedoeld om te ontmaskeren, maar het schandaal maakte Van Langenhove juist populair. Hij kwam in 2019 met 40.000 voorkeursstemmen in de federale Kamer als onafhankelijk lid van de Vlaams Belang-fractie. Toch was zijn politieke positie dubieus: hij was nooit lid van de partij. Dat zou te maken hebben met een rechtszaak die tegen hem en enkele andere leden van Schild & Vrienden loopt voor het aanzetten tot haat en geweld.

Met het afscheid van Van Langenhove verliest de partij een stemmenkanon. De politicus blijft Vlaams Belang wel expliciet steunen en zal geen eigen partij oprichten, zei hij tijdens de persconferentie. Ook partijvoorzitter Tom Van Grieken wil het contact goed houden. “Ik heb hem zelf binnengehaald, en ik was graag met hem naar de volgende verkiezingen getrokken.”

Het kan ook een voordeel zijn dat Van Langenhove de politiek voorlopig verlaat. Vlaams Belang worstelde met de controverse rond zijn persoon. Hij vormde samen met Filip Dewinter en Sam van Rooy een drietal dat werd aangewezen als de reden dat regeren met Vlaams Belang onmogelijk is. Dat is steeds pijnlijk voor voorzitter Van Grieken, die juist erg zijn best doet zich te presenteren als een geschikte coalitiepartner.

De banden met Nederland zijn nauw

Van Langenhove wil zich vanaf nu “voltijds” gaan richten op zijn rol als “activist” via zijn eigen mediakanalen. Op Instagram heeft hij 61.200 volgers en op YouTube heeft Kies Dries er nog eens 12.800. Hij plaatst daar video’s waarin hij zijn kijk op de actualiteit geeft. Die vinden ook aftrek onder het Nederlandse publiek.

De banden met Nederland zijn sowieso nauw. Op een bijeenkomst van Forum voor Democratie in april vorig jaar hield Van Langenhove een vlammend betoog voor de oprichting van wat hij noemt “een parallelle samenleving”. Thierry Baudet ziet potentieel bij zijn zuiderburen. Onlangs maakt hij via zijn YouTube-kanaal bekend dat hij plannen heeft voor een FVD Vlaanderen.

