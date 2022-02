Blufpoker over Oekraïne lijkt kookpunt nabij

De Russische president Vladimir Poetin en de Franse president Emmanuel Macron waren het schijnbaar eens, tijdens hun telefoongesprek zondag over de toestand rond Oekraïne. Beiden benadrukten de noodzaak om te blijven zoeken naar diplomatieke oplossingen, aldus het Kremlin.

Volgens het Elysée kwamen Poetin en Macron ook overeen om aan een wapenstilstand in Oost-Oekraïne te werken. En wordt er gewerkt aan een top met Rusland, Oekraïne en enkele westerse bondgenoten om te komen tot een ‘nieuwe veiligheidsorde’ in Europa, aldus Macrons kantoor.

Macron had voor zijn gesprek met Poetin ook contact met de Oekraïense president Zelenski. Die staat vermoedelijk zwaar onder druk om akkoord te gaan met de door Rusland gewenste ‘oplossing’ voor Loegansk en Donetsk, waar de door Rusland gesteunde rebellen het voor het zeggen hebben. Rusland eist vergaande autonomie voor de ‘volksrepublieken’, waarmee het Kremlin een dikke vinger in de Kievse pap zou houden.

‘Besluit al genomen’

Op de rol ergens deze week staat nog een overleg tussen de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Blinken en zijn Russische ambtgenoot Lavrov. Als Rusland tenminste Oekraïne niet is binnengevallen, benadrukte Blinken tegenover CNN.

In het wederzijdse blufpokerspel blijft het Kremlin dergelijke plannen ontkennen. Maar volgens Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten heeft Poetin al wel het groene licht gegeven voor een grootscheepse invasie. “Onze inlichtingen komen overeen met de Amerikaanse informatie. Poetin heeft een plan en dat is al in gang gezet”, zo meldde een inlichtingenbron aan de Britse Sunday Times. Dat Poetin de knoop al heeft doorgehakt, zei ook de Amerikaanse president Biden vrijdag.

Vege tekenen bleven zich dit weekeinde opstapelen. Rusland houdt voorlopig zijn manschappen – volgens de Navo zo’n 30.000 – in Wit-Rusland, het noordelijke buurland van Oekraïne. Eerder hadden beide landen gezegd dat de grootschalige ‘oefeningen’ zondag juist beëindigd zouden zijn. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt nog geen honderd kilometer vanaf de Wit-Russische grens.

‘Desinformatie’

Een aanval op Kiev, ingeleid door beschietingen met kruisraketten, is volgens Biden en de Britse bronnen deel van de Russische plannen. Doel zou zijn de regering van Zelenski te vervangen door een regime dat Rusland beter gezind is.

Rusland voerde zaterdag de druk verder op door oefeningen met raketten die uitgerust kunnen worden met kernkoppen. In het door Britten en Amerikanen geschetste scenario voor een aanval spelen de door Rusland gesteunde ‘volksrepublieken’ een centrale rol. Rusland en de rebellen zouden met verzonnen Oekraïense aanvallen een aanleiding voor oorlog creëren. Poetin ‘volgt het script bijna letterlijk’, zei Blinken tegen CNN.

In het frontgebied is het sinds enkele dagen buitengewoon onrustig, met zware beschietingen langs de frontlinie. De rebellenleiders beschuldigen het Oekraïense leger van aanslagen met burgerslachtoffers. De rebellen zijn begonnen aan een mobilisatie van weerbare mannen. Ook wordt de bevolking massaal naar tentenkampen op Russisch grondgebied gebracht, omdat Oekraïne op het punt van een invasie zou staan. Oekraïne ontkent plannen daartoe. Ook de OVSE, die waarnemers ter plekke heeft, noemt die bewering in een verklaring vrijdag ronduit ‘desinformatie’.

Lees ook:

Russische media stoken het vuurtje in Oekraïne verder op

Hoewel het Kremlin de afgelopen weken volhield dat er geen invasie van Oekraïne op handen is, komen er via Kremlingezinde media dit weekend steeds meer berichten naar buiten die het vuurtje opstoken.