Bloedheet in het zuiden, noodweer in het noorden: extreem weer Italië zorgt voor doden en miljoenenschade

Extreem weer heeft de afgelopen dagen in Italië voor veel schade en zelfs dodelijke slachtoffers gezorgd: zeker vijf mensen lieten het leven. In het bloedhete zuiden kwamen onder anderen drie bejaarden om die bij oprukkende bosbranden hun woningen niet snel genoeg konden verlaten. En in het noorden, dat werd gegeseld door windstoten, hagelbuien en wolkbreuken, kwamen een meisje van zestien en een vrouw om het leven toen ze werden geraakt door omwaaiende bomen.

Zuid-Italië was de afgelopen week bevangen door een intense hittegolf. In Palermo op Sicilië tikte de thermometer even de 47 graden aan, waarmee het record van 44,8 graden uit 1999 werd verbroken. Op Sardinië werd het maandag 48 graden.

Luchthaven gesloten om bosbranden

Door de hitte en de droogte braken de afgelopen dagen in het zuiden honderden bosbranden uit. Het middagjournaal van tv-zender Rai 2 meldde woensdag dat op Sicilië meer dan duizend hectare bos is verwoest. De luchthaven van Palermo was dinsdagochtend uren dicht omdat de vuurzee gevaarlijk dichtbij kwam.

Het oosten van Sicilië heeft al dagen last van stroomstoringen doordat de ondergrondse elektriciteitskabels door de hitte zijn beschadigd. Ook in de zuidelijke regio’s Calabrië en Apulië woedden bosbranden. Dinsdagnacht moesten in Vieste, aan de kust van Apulië, daarom tweeduizend toeristen hun hotels uit.

Grootste hagelsteen ooit

Ondertussen kregen de Italianen in het noorden van het land heftige onweersbuien, windstoten en verwoestende hagelstenen om hun oren. Op maandag moest een vliegtuig dat in Milaan was opgestegen voor een vlucht naar de Verenigde Staten een landing in Rome maken nadat het toestel door forse hagelstenen was beschadigd. Bij Pordenone werd die dag een hagelsteen met een diameter van negentien centimeter gevonden: de grootste hagelsteen ooit aangetroffen in Europa.

Heftige hagelbuien komen zomers regelmatig in Noord-Italië voor, maar experts zeggen dat klimaatverandering er waarschijnlijk de oorzaak van is dat ze duidelijk toenemen. “In de afgelopen tien jaar met 30 procent”, meldt onderzoekster Sante Laviola aan nieuwswebsite Il Post. De hagel verwoestte autoruiten, daken van stallen en gewassen.

De verbijstering en zorgen om de ongewone weersomstandigheden werden nog groter nadat Milaan dinsdagochtend vroeg voor een hele maand regen over zich heen kreeg, in combinatie met hagel en windstoten van dik 100 kilometer per uur. ‘Het is de eerste keer in de 65 zomers van mijn leven dat ik dit meemaak’, schreef burgemeester Beppe Sala op Facebook. Het noodweer blies honderden bomen omver, rukte tramkabels kapot, deed kelders onderlopen en trok daken van huizen. Op woensdag was de Milanese brandweer nog steeds druk met het vrijmaken van straten en wegen.

Honderden miljoenen schade

Nu koelere lucht de Zuid-Europese laars binnenstroomt en de temperaturen naar normale zomerse waarden zakken, kunnen de Italianen bijkomen en de weerschade van de afgelopen week opnemen. De schattingen lopen in de honderden miljoenen euro’s.

“Niets is meer zoals het was”, constateert minister Nello Musumeci van Burgerbescherming woensdag in dagblad La Stampa. “Als we niet in actie komen, zullen we doden blijven betreuren en passief blijven toezien hoe ons territorium wordt verwoest.”

Als het aan de grote Italiaanse vakbonden ligt, moet de actie nu in de eerste plaats bestaan uit maatregelen om mensen die buiten werken, zoals bouwvakkers, maaltijdbezorgers en fruitplukkers, beter tegen de steeds vaker voorkomende en langer aanhoudende hitte te beschermen. De bonden voeren gesprekken met de regering en werkgeversorganisaties over aanpassingen van de werkomstandigheden wanneer het warmer dan 35 graden is of aanvoelt. Ze onderhandelen onder meer over aangepaste dienstroosters, lichtere werkkleding, extra pauzes en het voorhanden zijn van zonnebrandcrème.

Zeeën als warme baden Het water van de Middellandse Zee heeft met gemiddeld 28,71 graden de hoogste temperatuur ooit bereikt. Dat meldt een Spaans onderzoekscentrum. Een groot deel van het Middellandse Zeegebied heeft te maken met een hittegolf. Het vorige record was van 23 augustus 2003, toen het water 28,25 graden was. Op plekken in de zee tussen Sicilië en Napels zijn temperaturen van meer dan 30 graden gemeten, 4 graden hoger dan normaal. De hoge temperaturen bedreigen het zeeleven. Tijdens hittegolven tussen 2015 en 2019 in het gebied vond massale sterfte plaats van ongeveer vijftig diersoorten, zoals koralen en weekdieren. Bij Florida is de zeetemperatuur nog extremer: in het Everglades natuurpark werd een temperatuur van 38,44 graden gemeten. Normaal schommelen de temperaturen in dit gebied tussen de 23 en 31 graden. Eerder deze maand meldde de Wereld Meteorologisch Organisatie van de Verenigde Naties dat sinds mei de zeetemperaturen wereldwijd recordhoogten bereiken, door een combinatie van klimaatopwarming en El Niño.

