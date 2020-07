BLM-protesten steun in de rug voor kandidaten. ‘Ik ben zwart en stel me verkiesbaar, omdat ik de beste ben’

Als je in Texas een klein kansje wilt maken tegen de Republikeinen, zo was lang de wijsheid in de Democratische partij, dan moet je een kandidaat afvaardigen aan wie de conservatieve meerderheid zo min mogelijk aanstoot neemt. Dus zeker niet zo eentje die de hele tijd over racisme begint.

Dinsdag hoopt de zwarte kandidaat Royce West aan die traditie een einde te maken, met behulp van de energie die de Black Lives Matter-beweging heeft losgemaakt in de VS. In de tweede ronde van de voorverkiezingen in Texas staat hij tegenover M.J. Hegar, die als witte ex-militair iets beter in het traditionele plaatje past, hoewel ze met haar duidelijke pro-abortusstandpunt de Republikeinen ook weer niet naar de mond praat. De winnaar mag namens de Democraten de Senaatszetel betwisten.

Of het West tot in Washington brengt, is nog de vraag. Maar het zijn wel dit soort kandidaten van wie Christopher Scott, campagnedirecteur bij het politieke actiecomité The Collective, denkt dat we ze vaker te zien krijgen. “Van oudsher waren de zwarte politici in Washington afgevaardigden van districten waar minderheden in de meerderheid waren. Wij denken dat zwarte kandidaten overal kunnen winnen, als ze maar de gelegenheid krijgen om mee te doen.”

The Collective is in 2016 opgericht om daaraan bij te dragen. “Als je de wetten wilt veranderen, moet je de wetgevers veranderen”, zegt Scott. Het actiecomité ondersteunt kandidaten op allerlei niveaus, van gemeentelijk tot landelijk, traint campagnestaf en ontplooit sinds kort ook initiatieven om te zorgen dat meer mensen zich als kiezers registreren. Dat is in de VS een voorwaarde om te mogen stemmen. The Collective gebruikt onder andere locatiedata van Black Lives Matter-demonstraties om mensen op maat te kunnen bestoken met oproepen om zich te laten registreren.

Vrij van schroom

Wat voor soort kandidaten komen door de ballotage en krijgen steun van The Collective? Ze moeten in ieder geval unapologetic zijn, antwoordt Scott, vrij van enige schroom over het feit dat ze als zwarte kandidaat meedoen. “Zelfs als de kiezers er anders uitzien dan zijzelf, zelfs als de geschiedenis zegt dat ze geen kans maken als kandidaat. Ze zeggen ‘Ik ben zwart, ik doe mee, omdat ik de beste kandidaat ben’.”

Met die houding wist het 45-jarige ex-schoolhoofd Jamaal Bowman in de voorverkiezingen in New York de zittende afgevaardigde Eliot Engel te verslaan, die tot het witte establishment van de Democratische Partij behoort. De media vergeleken de overwinning van de progressieve Bowman met die van zijn stadgenoot Alexandria Ocasio-Cortez, die twee jaar eerder in haar district ook de langzittende establishmentkandidaat had verslagen.

Vanwege het ontbreken van serieuze Republikeinse concurrentie in zijn district zal Bowman in november zeker verkozen worden. Zo kleurt het Congres langzamerhand zwarter. Waarschijnlijk overstijgt het aantal zwarte leden van het Huis van Afgevaardigden (nu 11,9 procent) na de volgende verkiezingen voor de eerste keer hun aandeel in de Amerikaanse bevolking (ongeveer 13 procent). Als het gaat om senatoren (3 procent) en gouverneurs (geen enkele) is er nog een langere weg te gaan.

Christopher Scott is niet bang dat, in dit bewogen jaar, het momentum van Black Lives Matter lang voor de verkiezingen weer is weggeëbd. “Je hebt de pandemie, die zwarte Amerikanen disproportioneel treft, en je hebt politiegeweld. Die zaken gaan echt niet weg. Er zijn straks een hoop gemotiveerde mensen die veranderingen willen, omdat ze weten wat ze tot nu toe doorstaan hebben in 2020. En hoeveel je ook protesteert, je zult altijd mensen in de regering nodig hebben om die veranderingen door te voeren.”

