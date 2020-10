BLM-protesten om gedode zwarte man in Philadelphia lopen uit op rellen

In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn voor de tweede nacht op rij mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen politiegeweld. Aanleiding is een incident van afgelopen maandag waarbij de 27-jarige Walter Wallace, een zwarte man, werd doodgeschoten door leden van het politiekorps van de stad.

Hoewel een deel van de betogingen vreedzaam verliep, draaiden ze op veel plekken uit op gewelddadige aanvaringen tussen politie en demonstranten. De protesten in Philadelphia zijn de nieuwste in een reeks demonstraties van de Black Lives Matter-beweging tegen politiegeweld, die in mei van dit jaar door de hele VS begonnen als reactie op de dood van een andere zwarte man, George Floyd, in de stad Minneapolis. Krap een week voor de presidentsverkiezingen wordt het onderwerp door de demonstraties zo nog weer op de politieke agenda gezet.

Op Twitter waarschuwde de politie voor plunderingen en werden inwoners van de stad opgeroepen om binnen te blijven. De politie heeft in de tweede nacht in totaal zo’n honderd mensen gearresteerd. Daarbij werden onder meer pepperspray en knuppels gebruikt, naar eigen zeggen omdat de agenten door de demonstranten werden aangevallen. Aan beide kanten zijn gewonden gevallen.

Veertien kogelschoten

Het incident van maandag waarbij Wallace om het leven kwam, werd gefilmd door een omstander. In de video is te zien dat Wallace omringd is door agenten en rondjes in hun richting blijft lopen terwijl zijn moeder hem probeert te kalmeren. De agenten roepen Wallace meerdere keren op zijn mes te laten vallen, hoewel in de video niet te zien is of hij ook daadwerkelijk een mes vast had. Uiteindelijk zijn er veertien kogelschoten te horen en stort Wallace ter aarde, voor de ogen van zijn ouders. Vervolgens ontstaat opschudding wanneer de agenten het aan de stok krijgen met toegesnelde buurtbewoners en de moeder van het slachtoffer.

Wallace leed volgens zijn familie aan een psychische stoornis, en zou daarvan tijdens het incident een episode hebben gehad. “Mentale problemen bestaan. Depressie bestaat. We moeten als maatschappij goed stilstaan bij hoe we daarmee omgaan”, aldus Sam White, Wallace’ neef. Een andere neef, Anthony Fitzhugh, zei tegen NBC Philadelphia dat de agenten, die door een familielid van Wallace waren gebeld, op de hoogte waren van Wallace’s mentale problemen.

Agenten slecht getraind om met psychiatrische noodgevallen om te gaan

Nabestaanden en demonstranten zijn boos over de handelswijze van de politie. “De agenten schoten op dit ene doelwit alsof ze in een oorlog zaten”, aldus Fitzhugh, die vindt dat de agenten tasers hadden moeten gebruiken. Volgens het politiekorps behoren tasers niet tot de standaarduitrusting en hadden de betreffende agenten ze ook niet op zak. De ouders van Wallace zullen volgens Fitzhugh “nooit meer dezelfde zijn”: “Ze hebben hun zoon letterlijk voor hun ogen vermoord zien worden”. Politieagenten in de VS zijn vaak slecht getraind om met psychiatrische noodgevallen om te gaan; soortgelijke situaties hebben mede daarom al vaker slachtoffers opgeleverd. Dit is dan ook één van de belangrijkste punten van Amerikanen die strijden voor hervormingen bij de politie.

De burgemeester van Philadelphia, de Democraat Jim Kenney, zei in een reactie dat de video “moeilijke vragen opwerpt, die beantwoord moeten worden”. Hij hoopt op een “snelle en transparante afwikkeling voor de familie van het slachtoffer, de betrokken agenten, en de stad Philadelphia.” De politie heeft een onderzoek naar het incident ingesteld.

De autoriteiten in Philadelphia verwachten de komende dagen en nachten meer demonstraties, en hebben het aantal agenten in de stad opgeschroefd.

Agenten voelen zich gedwongen tot geweld tegen mensen in psychische nood

Agenten vinden dat ze onvoldoende leren omgaan met verwarde mensen. Ze voelen zich vaak machteloos. Politiegeweld in zulke situaties heeft al geleid tot ernstig gewonden en sterfgevallen.