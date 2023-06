Blinkens ontmoeting met Xi is ‘helder en constructief’ en overstijgt daarmee de verwachtingen

Hooggespannen waren de verwachtingen niet, voor het bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken aan China. De relatie tussen de landen is al maanden ijzig koud, nadat in februari een Chinese spionageballon boven het Amerikaanse luchtruim zweefde. Ook deze week waren er waarschuwingen: zo hoorde Blinken van zijn Chinese ambtsgenoot Qin Gang dat de VS als de wiedeweerga moeten ‘stoppen met de inmenging in China’s binnenlandse aangelegenheden’, zoals de kwestie Taiwan.

Wie met die blik naar Blinkens bezoek aan Peking kijkt, wordt positief verrast. Maandag ontmoette de buitenlandminister de Chinese president Xi Jinping met uitgestrekte hand, in de Grote Hal van het Volk; een groot, statig gebouw in Peking waar Xi vaker wereldleiders ontvangt. Door te kiezen voor zo’n statige plek, benadrukken de landen dat ze de neerwaartse spiraal van vijandigheid willen stoppen – tenminste voor nu.

“De twee partijen hebben voortgang geboekt. Dit is heel goed”, schreef Xi na het bezoek. De wereld heeft volgens Xi ‘een stabiele relatie nodig’. Zo licht is de stemming tussen de landen de afgelopen maanden niet geweest: die werd de afgelopen tijd vooral gedefinieerd door botsingen en boze verklaringen.

Voornemens

Zondag sprak Blinken al vijfenhalf uur met de Chinese buitenlandminister Qin Gang, waarna ze nog twee uur met elkaar dineerden. Na dat gesprek kwamen de landen al met een lijstje goede voornemens, die qua toon in de Chinese als de Amerikaanse uitdraai verrassend overeenkomen.

Zo wijzen beide landen naar de ontmoeting tussen Xi en Biden in Bali, in november vorig jaar. Toen beloofden de leiders ‘vangrails te bouwen’ om conflicten te voorkomen. Die voornemens verdwenen in februari rap de prullenbak in, na het debacle met de Chinese spionageballon. Ook Blinkens beschuldiging dat China zou overwegen dodelijke wapens aan Rusland te leveren, later die maand, deed de relatie weinig goed. Nu spreken beide landen van dialoog en communicatie.

Ook zijn er plannen om meer hooggeplaatste bestuurders over en weer te sturen voor diplomatieke bezoeken. Zo nodigde Blinken buitenlandminister Qin Gang uit voor een tripje naar de VS. Qin gaf aan zo’n bezoek ‘op den duur’ te zien zitten.

Onderzoekers, studenten en zakenmensen uit beide landen moeten makkelijker visa krijgen en het aantal passagiersvluchten tussen de VS en China wordt opgekrikt. Ook beloofden de twee landen de illegale fentanylsmokkel in te dammen. Dat hoogst verslavende goedje wordt op grote schaal in China geproduceerd en naar de VS gescheept, waar het inmiddels een van de dodelijkste opiaten is geworden.

Antony Blinken en Xi Jinping maandag in de Grote Hal van het Volk. Beeld Reuters

Geen ijstijd

Dat betekent niet dat het koek en ei is tussen de twee landen, na dit bezoek. Op vele punten zullen de landen mijlenver uiteen blijven staan, met Taiwan als belangrijkste pijnpunt. Peking beschouwt het eiland als een afvallige provincie en ziet dat als een binnenlandse zaak, waarmee de VS zich niet moeten bemoeien, benadrukte Qin ook zondag weer. De VS erkennen Taiwan officieel niet, maar hebben beloofd het te verdedigen bij een eventuele Chinese inval.

De twee landen lijken zich echter te realiseren dat een voortdurende ijstijd voor beide landen destructief kan zijn. Voor de VS zit dat ‘m vooral in Oekraïne: als China met volle overgave Rusland gaat steunen, zal dat de oorlog in Oekraïne vermoedelijk alleen maar langer laten duren.

China heeft vermoedelijk de nu al tanende economie in het achterhoofd. De jeugdwerkloosheid is met 20,8 procent ongekend hoog en door gebrek aan geld staan veel bouwprojecten op een laag pitje. Na het ballon-debacle stelden de VS sancties in tegen China – die ook na dit bezoek nog blijven staan. Nieuwe Amerikaanse sancties zullen de Chinese economie geen goed doen.

China en de VS moeten kiezen tussen “samenwerking of conflict”, zei buitenlandvertegenwoordiger Wang Yi maandag aan Blinken. Officiële beleidswijzigingen heeft het bezoek niet opgeleverd en de gemoederen blijven kil. Maar dat er überhaupt een keuze wordt gepresenteerd tussen oorlog en vrede, en dat de deur na maandenlange vetes weer op een heel klein kiertje staat, is gezien de huidige VS-China-relatie al een belangrijk stapje vooruit.

