Blijven of vertrekken? Voor de inwoners van Kiev is dat iedere dag de grote vraag

Blijf je of ga je weg? De grote vraag speelt hier elke dag. De inwoners van Kiev die de afgelopen weken in de stad zijn gebleven, worden elke dag met nieuwe twijfel geconfronteerd. De beschietingen in de voorsteden zijn in de stad heel goed te horen. Soms nemen ze in rap tempo toe en klinken ze ook harder. Ramen trillen. Rookwolken van in brand geschoten olieopslagplaatsen net buiten Kiev, laten de inwoners hoesten. Het luchtalarm gaat regelmatig. Geen stad om te blijven, zou je zeggen. Toch zijn hier nog best veel mensen. Het is zelfs weer iets drukker op straat dan aan het begin van de oorlog. Al zal de inschatting van de burgemeester van Kiev, dat van de bijna vier miljoen inwoners zo’n twee miljoen zijn gebleven, een flinke overdrijving zijn. Een hoger inwonertal vraagt aandacht voor een nog grotere tragedie, mocht de zware Russische aanval op de stad er komen. In oorlogstijd hanteren overheden vaker getallen die veel te hoog, of juist veel te laag zijn. Wat maar beter uitkomt.

“Bij ons in het gebouw is hooguit twintig procent van de mensen er nog”, zegt Antonina Kucherenko (32), die al eerder aan Trouw vertelde dat ze met haar vriend in hun gloednieuwe appartement wil blijven en de stad alleen zal verlaten als president Zelenski daartoe oproept. De wijk oogt zelfs nog leger dan die twintig procent. Zoals zoveel wijken in Kiev extreem verlaten lijken. Samen met haar vriend Oleksander Dombrovskyi (30) is ze steeds meer gewend geraakt aan de oorlog. “We gaan niet meer bij elk luchtalarm naar de kelder of de parkeergarage.” In het begin van de oorlog sliepen ze nog beneden in de piepkleine berging, maar ook dat doen ze niet langer. “Het was er koud en we zijn toen allebei ziek geworden.” Het stel werd onlangs opgeschrikt door stukken van een raket die dicht bij hun wijk neerkwamen en een warmwaterleiding troffen. Maar het water en de elektriciteit doen het nog. De volle badkuip, teiltjes en emmers gevuld met water hebben ze nog niet nodig gehad.

Een militaire kapelaan zegent op 13 maart Oekraïense soldaten in Kiev voordat ze naar het front gaan. Beeld REUTERS

De voorsteden fungeren als een soort dijken rondom Kiev

Plotseling gaat het luchtalarm op de telefoon van Kucherenko. “Het is een app. Dat is wel handig, want je hoort het alarm niet overal even goed”, zegt ze. Meteen gaat het stel zitten op het tweepersoons luchtbed in de woonkamer, dat door een muurtje wordt beschermd tegen eventueel rondvliegend glas. Pas dan komt ook buiten het luchtalarm op gang.

Tot nog toe zijn er eigenlijk nog weinig aanvallen in de stad geweest. De voorsteden fungeren als een soort dijken rondom Kiev en die mogen niet doorbreken. Luchtdoelraketten halen wel van alles neer, wat soms ook weer schade veroorzaakt, zoals bij Kucherenko in de buurt. Rond de tv-toren sloegen drie bommen of raketten in en dat gebeurde nog op een paar plekken. Ook zijn er in de stad schietpartijen geweest waar speciale Russische troepen of provocateurs bij betrokken waren, die binnendrongen en checkpoints aanvielen.

‘De grote aanval kan zomaar binnenkort beginnen’

Zeker als de aanvallen aan de rand van Kiev weer in intensiteit toenemen, ontstaat onrust. Dan zie je mensen stoppen bij een automaterialenzaak die nog open is, om jerrycans of dakkoffers te kopen. Na weken volhouden in Kiev, verlaten ze dan alsnog de stad. Ze vertrekken niet altijd naar het buitenland. Zeker voor mannen tussen de 18 en 60 jaar is die route afgesneden. Ook voor Igor, die uit veiligheidsoverwegingen niet met zijn achternaam in de krant wil. Hij slaat nog gauw boodschappen in bij een grote supermarkt in het westen van de stad. “Ja, ik ga nu pas weg. Naar een andere plaats in Oekraïne, ver van het front. Ik hoor al die oorlogsgeluiden steeds, ik vertrouw er niet meer op. Een grote aanval kan hier zomaar binnenkort beginnen. Maar ik moet nu gaan.” Dan stapt hij in zijn sportwagen, met in de kofferbak net ruimte voor twee kleine koffers. Voorzichtig trekt hij op, want er ligt weer een dun laagje sneeuw. Hij stuurt langs een checkpoint gemaakt van beton, zandzakken en enorme anti-tank kraaienpoten, zoals die hier nu overal in Kiev zijn neergezet. Zijn auto is een Chrysler Crossfire. ‘Kruisvuur’ dus. En dat is precies waar iedereen hier bang voor is: vast komen te zitten tussen twee vurende partijen.

De volledige naam van Igor is bij de hoofdredactie bekend.

