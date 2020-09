Blaast Londen het brexit-akkoord echt op, of is het bluf?

Nieuwe wetsvoorstellen van de regering-Johnson zouden lijnrecht ingaan tegen het vorig jaar zwaarbevochten terugtrekkingsakkoord met de EU. ‘Ronduit gevaarlijk’, zegt PvdA-Europarlementariër Kati Piri.

Brusselse insiders van het brexit-proces zijn heus wel wat gewend als het om bizarre wendingen gaat, maar nu is het record van het aantal gebroken klompen toch weer iets scherper gesteld. De Britse regering dreigt cruciale bepalingen in het vorig jaar met bloed, zweet en tranen gesloten terugtrekkingsakkoord naast zich neer te leggen, zo meldde althans de Financial Times. Vooral de afspraken over Noord-Ierland staan op het spel, precies het allergevoeligste onderdeel van dat hele akkoord.

De brexitbom barst midden in een beslissende fase van moeizame onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dat overleg zou dinsdag in Londen een nieuwe ronde moeten ingaan.

Als de berichten kloppen, zijn die onderhandelingen morsdood en stevenen Brussel en Londen af op een keiharde brexit-vechtscheiding op 1 januari. Dat wordt een economische en logistieke ramp, zeggen alle betrokken, behalve premier Boris Johnson: die noemt zo’n no deal-scenario een ‘goede uitkomst’ voor zijn land.

Een onderhandelingstrucje?

Meent hij dat of bluft hij? In Brussel klinken namelijk ook sussende geluiden: kalm aan, dit is slechts een Brits onderhandelingstrucje dat we wel vaker hebben gezien. Begin dit jaar dreigden ze ook al met het weglopen van de onderhandelingstafel.

Toch was het bericht in de doorgaans goed ingevoerde Financial Times behoorlijk concreet. Woensdag presenteert de regering-Johnson wetsvoorstellen over de werking van de interne markt tussen Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland na de brexit. Die zouden indruisen tegen het in oktober vorig jaar bezegelde terugtrekkingsakkoord met de EU. Zo zouden Noord-Ierse ondernemers gevrijwaard blijven van douaneformaliteiten bij het zakendoen met de ‘overkant’, het Groot-Britse eiland.

De crux van het akkoord met de EU is nu juist dat er een handelsgrens in de Ierse Zee komt, waarmee die douaneformulieren in het nieuwe jaar dus bittere noodzaak worden. Dit was de enige oplossing ter voorkoming van een gevreesde harde landsgrens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek. Johnson heeft er zelfs persoonlijk voor gezorgd, nadat hij vorig jaar Theresa May opvolgde, dat deze bepaling in die richting werd veranderd. Nadat het akkoord in december eindelijk werd goedgekeurd door het Britse Lagerhuis – iets wat May niet was gelukt – stonden parlementariërs in de rij om een door Johnson gesigneerd exemplaar te bemachtigen.

Beeld Louman & Friso

Londen heeft het afgelopen jaar wel vaker tandengeknars laten horen over het terugtrekkingsakkoord. De noodzakelijke voorbereidingen op de nieuwe status van Noord-Ierland, zoals het inrichten van douanefaciliteiten in zee- en luchthavens, kwamen nauwelijks van de grond. Maar niet eerder dreigde de Britse regering zo onomwonden met het schenden van het akkoord.

De aanstaande wetsvoorstellen zouden ook korte metten maken met de afspraken over staatssteun aan Noord-Ierse bedrijven. Omdat Noord-Ierland deels onder de interne EU-markt blijft vallen, moeten daar ook de EU-staatssteunregels gelden, zo zijn beide partijen overeengekomen. De harde brexiteers vinden die verplichting bij nader inzien onaanvaardbaar.

Het is niet alleen deze dreigende schending van een internationaal akkoord waarmee Londen opzien baart. De begeleidende uitspraken van Johnson zijn op zichzelf al opmerkelijk genoeg. Hij heeft de EU min of meer een ultimatum gesteld: als er op 15 oktober (het begin van de EU-najaarstop) geen handelsakkoord ligt, “moeten we dat allebei accepteren en onze eigen weg gaan”. Londen hamert er al maandenlang op dat het sinds de ‘papieren brexit’ van 1 februari een soeverein land is dat niet langer onder het EU-juk wenst te zuchten.

Premier Johnson. Beeld REUTERS

“Ik vertrouw erop dat de Britse regering het terugtrekkingsakkoord uitvoert, een verplichting onder het internationaal recht en voorwaarde voor elk toekomstig partnerschap”, tweette voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. “Het protocol over Ierland en Noord-Ierland is essentieel om vrede en stabiliteit op het eiland en de integriteit van de interne markt te beschermen.”

Kati Piri (PvdA), een van de twee brexit-rapporteurs van het Europees Parlement, noemt het Britse dreigement ‘ronduit gevaarlijk’. “Niet alleen zou dit het Ierse vredesakkoord op het spel zetten, maar ook de betrouwbaarheid van het VK ernstig aantasten. Als Johnson al serieus nadacht over deze optie, hoop ik dat hij het snel uit zijn hoofd haalt.”

Lees ook:

Waarom de brexit-onderhandelaars nauwelijks resultaat zullen boeken

Een nieuwe onderhandelingsweek gaat van start in Londen, maar de verwachtingen zijn laaggespannen. Een no-dealscenario steekt onverbiddelijk de kop op.

Deze vissers dromen van nieuwe rijkdom na brexit

Visserij is in de brexit-onderhandelingen één van de grootste struikelblokken. “Als Johnson op visserij toegeeft, voelen we ons verraden.”