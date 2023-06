Bizar en schimmig adoptieschandaal in Kroatië

Acht Kroaten zijn in Zambia vervolgd op verdenking van de smokkel van peuters. Ze kwamen vast te zitten, maar zijn na twee rechtszaken vrijgesproken en inmiddels weer thuis. De zaak heeft veel weg van een soap. Sommige details in de zaak zijn zo onwaarschijnlijk, dat de Kroaten - die zeggen zich van geen kwaad bewust te zijn - met veel vragen blijven zitten.

Vier Kroatische stellen vlogen eind vorig naar de Zambiaanse stad Ndola, vlak bij de grens met Congo. Ze wilden daar vier Congolese kinderen ophalen die ze hadden geadopteerd, tussen de één en drie jaar oud. De Zambiaanse autoriteiten staken daar een stokje voor. Zij vermoedden dat er sprake was van mensensmokkel en arresteerden de vier stellen begin december op het vliegveld van Ndola, toen ze op het punt stonden met de kinderen naar Kroatië te vliegen. De Kroatische adoptiepapieren waren in orde, maar Congo staat adoptie door buitenlandse ouders sinds 2017 niet meer toe.

Begin februari sprak de Zambiaanse rechter de Kroaten desondanks vrij. Ze togen daarop opnieuw met de vier kinderen naar het vliegveld van Ndola, om naar Kroatië te vliegen.

Trans personen mogen geen kinderen adopteren

Maar de vreugde was van korte duur. Vlak voor het instappen en na uren oponthoud werden de acht opnieuw gearresteerd en vastgezet voor hetzelfde vergrijp. Reden was een nieuwe tip van een Kroaat, vertelde de Zambiaanse aanklager. Die bleek te komen van de 37-jarige radicale ex-parlementariër Ivan Pernar. Hij onthulde dat een van de wensouders een trans man is, geboren als vrouw. Trans personen mogen volgens de Kroatische wet geen kinderen adopteren. Pernar zei in Zagreb zijn buurman te zijn.

Pernar vloog zelfs naar Zambia om te getuigen tegen zijn landgenoten en deed via sociale media verslag van zijn reis. Hij kreeg bijval vanuit extreme hoek, maar ook forse kritiek, onder anderen van de Kroatische ombudsvrouw. Pernars uitlatingen brachten de Kroaten in gevaar, zei ze, gezien de slechte positie van lhbti+’ers in Zambia.

Diplomatieke chaos

Intussen was niet alleen de juridische, maar ook de diplomatieke chaos compleet. Kroatië heeft niet veel vertegenwoordigingen in Afrika. De Kroatische ambassadeur in Caïro, vijfduizend kilometer verderop, vloog naar Ndola om te dienen als vertaler. De Kroatische president Zoran Milanovic beklaagde zich er publiekelijk over dat de Europese Unie en dan vooral Duitsland en Frankrijk niets deden om Kroatië te hulp te schieten.

Afgelopen week sprak de Zambiaanse rechter de Kroaten ook in tweede instantie vrij van mensensmokkel. Inmiddels zijn de vier stellen met hun kinderen, die de Kroatische nationaliteit hebben gekregen, aangekomen in Zagreb.

Er zijn geluiden dat de kinderen zijn gekocht

Maar de Kroaten blijven met veel vragen zitten. De belangrijkste: hoe kan het dat Congo al jaren adoptie door buitenlanders verbiedt, en de wensouders toch de juiste Kroatische papieren kregen? Regeringsbronnen in Zagreb vertelden aan persbureau AFP dat de afgelopen tien jaar ongeveer honderd kinderen op deze manier in Kroatië zijn geadopteerd.

Er zijn geluiden dat de kinderen zijn gekocht, al dan niet met hulp van corrupte Congolese ambtenaren die in ruil voor geld de juiste papieren en stempels verschaffen. De directeur kinderbescherming van het Congolese ministerie voor familiezaken sluit uit dat de Kroaten onder een uitzondering in de wet kunnen vallen. “Ik weet niet hoe ze aan die papieren zijn gekomen. Die wet is ondubbelzinnig”, aldus Gauthier Luyela. “Buitenlandse adopties zijn momenteel onmogelijk. Er is geen maatwerk.”

Perverse prikkels leiden er toe dat ouders hun kind afstaan voor adopoptie.

Adoptie heeft wel een aanzuigende werking, stellen cultureel antropoloog Pien Bos, Will van Sebille (oprichter Stichting Afstandsmoeders) en Hilbrand Westra (expert internationale adoptie) in reactie op Marinus van IJzendoorn. Biologische moeders worden met misleiding en dwang gedwongen hun kind af te staan. Stop adoptie voor altijd, adviseren zij.