Bittere pil voor Frankrijk: Straatsburg is niet het centrum van de EU

Frankrijk is gewend altijd z’n zin te krijgen als niet-Franse Europeanen proberen te morrelen aan die vermaledijde parlementszetel in Straatsburg. Tot donderdagochtend. Toen werd er om 09.39 uur vermoedelijk heel wat afgevloekt in de regeringsgebouwen in Parijs, bij het binnenrollen van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Dat bepaalde dat het Europees Parlement volkomen in zijn recht stond toen het eind november 2017 instemde met de EU-begroting voor 2018 tijdens een plenaire sessie die niet in Straatsburg, maar in Brussel plaatsvond. De Franse regering wilde dat die beslissing nietig werd verklaard: het EU-verdrag bepaalt namelijk dat begrotingsbeslissingen in de parlementaire hoofdvestiging in Straatsburg moeten vallen.

De Franse gang naar de Europese rechter leverde al de nodige irritatie op: alsof Frankrijk zijn troeteldier Straatsburg belangrijker vindt dan het goede functioneren van de EU.

Oplettende lezers vinden die irritatie een beetje terug in de uitspraak van het Hof. Die is pragmatisch. Dat zo’n stemming voor één keertje in Brussel plaatsvindt, moet kunnen, ‘indien dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de begrotingsprocedure’.

Heen-en-weer-gereis

Probleem in 2017 was namelijk dat er pas in november een akkoord over die begroting werd bereikt. Haast was geboden, en de Europarlementariërs hadden geen trek om speciaal voor die ene spoedstemming een extra circus in Straatsburg op te tuigen. Een overgrote meerderheid van de parlementariërs heeft toch al de buik vol van dat heen-en-weer-gereis.

We gaan dit jaar mogelijk nog meer last krijgen van die verdragstekst over Straatsburg. Daarin staat: ‘Het Europees Parlement heeft zijn zetel te Straatsburg, voor de twaalf periodes van de maandelijkse voltallige zittingen met inbegrip van de begrotingszitting.’ Door de coronacrisis zijn sinds maart echter al vier van die twaalf geplande Straatsburg-sessies geschrapt. Het parlement komt sporadisch bijeen in Brussel.

Vorige maand liet parlementsvoorzitter Sassoli al weten dat het eigenlijk ondenkbaar is om die schade na het zomerreces in te halen. Alles hangt nu dus af van het humeur van Parijs. Gaan de Fransen opnieuw op hun strepen staan met een gang naar de rechter, of laten ze het er dit keer bij?

In 2012 won Frankrijk nog een zaak over Straatsburg. Het parlement had in die jaren een beetje gesmokkeld met de agenda, door twee Straatsburg-sessies in één week te proppen. Dat ging ook het EU-Hof te ver.

Lees ook:

Straatsburg opdoeken? Blijf vooral dromen

Het maandelijkse verhuiscircus van het Europees Parlement blijft een van de grootste EU-ergernissen van burgers én Europarlementariërs zelf. In 2017 mislukte een nieuwe poging om er een einde aan te maken. Maar: ‘Dit parlement grijpt elk kapstokje aan’.

Duitse Europarlementariër lost Straatsburg-kwestie op… of toch niet?

Het maandelijkse verhuiscircus is velen een doorn in het oog. De simpelheid van het voorstel van Nico Semsrott om hieraan een einde te maken zal je verbazen.