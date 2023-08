Biotechondernemer Vivek Ramaswamy wil DeSantis verdringen als dé uitdager van Trump

In een strijd om het presidentschap waarin het zittende staatshoofd 80 is en zijn belangrijkste concurrent 77, is jeugdigheid een voordeel. Maar Vivek Ramaswamy is met zijn 37 jaar wel erg jong. Om een zaal vol sceptische inwoners van New Hampshire gerust te stellen, heeft hij het liever niet over de datum dat hij zijn intrek zou willen nemen in het Witte Huis, maar over de dag dat hij die deur weer achter zich dicht zou trekken: 20 januari 2033.

Na twee termijnen onder de biotechondernemer van Indiase afkomst als president, zien de Verenigde Staten er dan heel anders uit. De veel te gepolitiseerde FBI is opgeheven. Het leger bewaakt de 3145 kilometer lange grens met Mexico, en ook die met Canada, 8892 kilometer. Er is geen ministerie van onderwijs meer, lesprogramma’s in de staten worden dus niet meer met subsidies aangestuurd door een bemoeizuchtige federale overheid.

En de voedsel- en medicijnenautoriteit FDA is nog maar een schaduw van de machtige controleur die ze nu is. Dat komt ervan als je wanhopige mensen verbiedt potentieel levensreddende medicijnen te proberen – ze kunnen heus zelf wel de onderzoeksgegevens bestuderen – maar tegelijkertijd het hele land een experimenteel vaccin tegen het coronavirus opdringt.

Tafel vol met kippenpoten

Al die verwijten, aanvechtbaar als ze zijn, worden door de aanwezige kiezers met applaus begroet in een zaaltje van de 603 Grill in Milford. In plaats van de gebruikelijke koffie met heel misschien enkele donuts, heeft Ramaswamy, die zijn campagne uit eigen zak financiert, een tafel vol met kippenpoten, broodjes met lang gestoofd varkensvlees en andere specialiteiten van het huis laten klaarzetten.

Niet dat die kiezers vanwege het eten of die beloften meteen voor Ramaswamy zullen gaan. New Hampshire is met Iowa de eerste staat waar gestemd wordt voor de Republikeinse nominatie voor het presidentschap. De uitslag daar kan een campagne maken of breken en dus reizen kandidaten er al vroeg rond. De inwoners hebben de luxe dat ze hen in persoon kunnen gaan keuren.

“Ik ben van plan naar allemaal te gaan”, zegt Beverly Nappen (59) uit Concord. Ze doet de administratie van haar man Evan, een advocaat op het gebied van vuurwapenbezit, die samen met hun zoon Ted is meegekomen. Alle drie hebben ze twee door Ramaswamy geschreven boeken gekocht. Ze willen zijn handtekening erin, je weet nooit of ze na de verkiezingen volgend jaar opeens veel waard zijn.

Daar ziet het nog niet helemaal naar uit. In peilingen haalt deze kandidaat nog net geen 7 procent onder de Republikeinen die van plan zijn te gaan stemmen in de voorverkiezingen. Maar daarmee staat hij wel derde, na de voorlopig ongenaakbare ex-president Donald Trump (ruim 53 procent en stijgend) en de gouverneur van Florida, Ron DeSantis (ruim 14 procent, maar dalend).

Conservatieve agenda in turbotempo invoeren

Ramaswamy hoopt DeSantis te verdringen als belangrijkste concurrent van Trump. Daarna zouden de Trump-stemmers moeten inzien dat hij diens conservatieve agenda in turbotempo wil invoeren, terwijl de Trump-haters allang blij zijn een alternatief te hebben.

De leus waarmee hij Biden te lijf wil gaan telt slechts één woord: ‘Waarheid’. In het jaar van de onafhankelijkheidsverklaring (1776) besloten de stichters van de VS dat het volk die aankan, zegt Ramaswamy met religieus aandoend enthousiasme. “En we kunnen het nog steeds aan: de waarheid over waar Covid echt vandaan komt, over Hunter Biden, over de vervolging van Donald Trump.”

Wie wil weten waarop hij zijn beleid baseert, hoeft alleen maar achter hem te kijken, op een grote lijst met zijn tien uitgangspunten. Net als de bijbelse tien geboden beginnen ze met het opperwezen: ‘God bestaat echt’. Maar daarna gaan ze over aardse zekerheden volgens Ramaswamy. Nummer 2: ‘Er zijn twee geslachten’. Nummer 3: ‘De bloei van de mensheid vereist fossiele brandstoffen’.

Stoppen met afpakken

Beverly Nappen vindt het geweldig. “Vivek is de man die we nodig hebben. We moeten terug naar wat het beste is voor ons land. De overheid moet stoppen met van ons afpakken en het wereldwijd aan anderen te geven. Terwijl hier bruggen gebouwd moeten worden en scholen opgeknapt.”

Ze denkt dat veel Democraten voor een kandidaat als Ramaswamy zouden kunnen stemmen, als ze maar naar zijn ideeën zouden kijken, los van identificatie met hun partij.

En als ze zouden inzien dat de president waar ze de laatste keer op stemden, nu alleen nog maar hun medelijden verdient. “Neem Joe mee naar huis. Mijn familie heeft ervaring met dementie. Wat ze de mensen om hem heen hem laten aandoen, dat is gewoon ouderenmishandeling.”

