Biograaf: ‘Elon Musk koppelde de Krim af van zijn satellietnetwerk’

CNN kwam gisteren met het bericht dat Elon Musk – eigenaar van Space X, X (voorheen Twitter) en het satellietnetwerk Starlink – vorig jaar stiekem zijn techneuten opdracht heeft gegeven om Starlink uit te schakelen boven de Krim.

Reden: Oekraïne stond op het punt Ruslands Zwarte-Zeevloot aan te vallen in de haven van Sebastopol op de Krim, en de miljardair vreesde medeplichtig te worden aan een nucleaire tegenaanval door Rusland, of een ‘mini-Pearl Harbor’ – een verwijzing naar de Japanse aanval op de Amerikaanse vloot, die de VS de Tweede Wereldoorlog in trok.

CNN beriep zich in zijn bericht op een volgende week te verschijnen biografie over Musk, geschreven door Walter Isaacson, eerder de biograaf van Apple-oprichter Steve Jobs. Volgens Isaacson zorgde het uitschakelen van de satellietverbinding ervoor dat de met explosieven geladen Oekraïense zeedrones stuurloos aanspoelden.

‘Starlink was niet bedoeld voor oorlog voeren’

De onthulling illustreert, bepaald niet voor het eerst, de grote macht van Elon Musk, ook in Ruslands oorlog tegen Oekraïne. Isaacson suggereert met een citaat van Musk dat die zich daar zelf ook niet goed raad mee weet. “Hoe ben ik in deze oorlog verzeild geraakt?”, laat hij Musk zeggen volgens CNN. “Starlink was niet bedoeld om in oorlogen betrokken te raken. Het was bedoeld om mensen te laten Netflixen en chillen, en online te gaan voor school en goede en vreedzame dingen te doen, geen drone-aanvallen.”

Zelf bestrijdt Musk Isaacsons lezing in een serie tweets. Volgens hem heeft hij Starlink helemaal niet afgekoppeld boven de Krim, maar heeft hij geweigerd te voldoen aan een verzoek van Kiev om het Starlink-signaal voor de aanval daar te activeren. ‘De overduidelijke bedoeling was om het grootste deel van de Russische vloot te laten zinken. Als ik had voldaan aan dat verzoek, zou SpaceX expliciet medeplichtig zijn aan een grootschalige oorlogsdaad en escalatie van het conflict.’

Musk zegt dat hij in de oorlog een neutrale positie inneemt, en dat ‘beide zijden een bestand moeten sluiten’. ‘Met elke dag die voorbijgaat sterven meer Oekraïense en Russische jongeren om kleine stukjes land te veroveren of te verliezen, terwijl de grenzen nauwelijks veranderen. Dat is hun levens niet waard.’

Maar Oekraïne neemt Musks ‘neutraliteit’ niet in dank af. In eerdere tweets heeft Musk er bij Oekraïne op aangedrongen dat het in ruil voor vrede bezet grondgebied zou moeten opgeven, en dat de inwoners dat zelf ook zouden willen. De Europese Commissie signaleerde vorige week in een rapport dat op ‘X’ steeds meer tweets verschijnen met Russische propaganda sinds Musk Twitter overnam.

