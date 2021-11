Binnenkort krijgt het Europees Parlement een nieuwe voorzitter, Esther de Lange is kandidaat

Het Europees Parlement, deze week bijeen in Straatsburg, heeft gewichtige dingen te bespreken. Het stemt over nieuwe en strengere regels voor Facebook en Google, praat over Wit-Rusland en Polen. Maar de belangrijkste besluiten worden dit keer genomen in de wandelgangen: daar gaat het om de vraag wie de volgende parlementsvoorzitter wordt.

Op dit moment is dat de Italiaan David Sassoli uit de sociaaldemocratische fractie. Maar als alles volgens afspraak verloopt, komt diens positie binnenkort vacant. Afgesproken was dat vanaf 17 januari een christendemocraat uit de EVP de tweede helft van de zittingsperiode de voorzittershamer mocht vasthouden.

Eindeloos veel kopjes koffie

Maar welke christendemocraat? Lang nam heel Brussel aan dat de post automatisch zou toekomen aan Manfred Weber, de fractievoorzitter van de Europese groep van christendemocraten. Maar Weber besloot zich niet te kandideren. Plotseling viel toen het volle licht op Esther de Lange, de tweede vrouw in de EVP-fractie.

De Lange heeft veel voor zich spreken. Ze is ervaren: ze zit al sinds 2007 in het Europees parlement. Ze heeft zich bovendien de afgelopen tijd beziggehouden met twee van de meest in het oog lopende dossiers in Europa: Covid-19 en het klimaat.

De afgelopen weken dronk Esther de Lange al eindeloos veel kopjes koffie met fractiegenoten, om hun steun te winnen voor haar kandidatuur.

Lang getwijfeld

Maar of De Lange het wordt, is nog de vraag. Zoals bij alle te vergeven posten in en rond Brussel is ook deze aan alle kanten omgeven door verdelingsvraagstukken. Het wordt tijd voor een vrouw op de voorzitterspost, dat is wel duidelijk. De laatste keer is twee decennia geleden. Maar waar vandaan? De Nederlandse politici in het Europees parlement vinden dat Nederland nu wel aan de beurt mag zijn: dat was voor het laatst in 1984 het geval.

Of dat argument ook opgaat voor anderen, blijft nog even de vraag. Mogelijk kijken zij wat breder, en nemen ze ook in overweging dat de Europese Commissie wordt voorgezeten door de Duitse Ursula von der Leyen en de Europese Raad door de Belg Charles Michel. Dan zou het wel een heel West-Europese boel worden als de voorzitter van het Europees Parlement Nederlandse is.

De Lange ziet dat zelf ook. Vorige week zei ze tegen de Limburgse zender L1: “Ik snap ook wel dat mensen zeggen: het wordt nu ook wel eens tijd voor iemand uit Oost-Europa, of iemand uit het zuiden.” Lang twijfelde ze daarom over haar kandidatuur. Pas een halve dag voor de deadline, afgelopen maandag, stuurde ze haar sollicitatiebrief. Daarin schreef ze onder meer dat ze als voorzitter ‘volledig zal zijn toegewijd aan het behalen van een geografisch evenwicht in het bestuur van dit huis’, erop hintend dat ze bij het kiezen van haar staf zal blijven opletten dat de zuidelijke en oostelijke regio’s voldoende zijn vertegenwoordigd.

Gelden de gemaakte afspraken nog?

Behalve Esther de Lange zijn ook de Oostenrijkse Othmar Karas en de Maltese Roberta Metsola kandidaat. Karas heeft als man de minste kans, maar gaat het tussen De Lange (46) en Metsola (42), dan gokken de meeste mensen dat het de laatste zal worden. Zij wordt naar verluidt gesteund door de Duitse fractie, een bepalende factor.

De uitkomst van de stemming in de EVP-fractie is woensdagavond. Degene die het dan is geworden, is daarna nog niet zeker van de voorzitterspost. Want het mag dan zijn afgesproken in 2019, nu Manfred Weber geen kandidaat meer is en de Duitse CDU de verkiezingen verloor, weet de huidige voorzitter Sassoli niet meer zeker of de afspraak van toen nog wel geldt. Het lijkt erop dat hij nog wel even zou willen doorgaan.

Het laatste woord is aan het Parlement. Maar is Sassoli opnieuw kandidaat, dan kan hem dat duur komen te staan. EVP-voorzitter Manfred Weber maakte dinsdag duidelijk dat de sociaaldemocraten de medewerking van de EVP dan wel kunnen vergeten bij allerlei belangrijke dossiers. “Dat brengt schade toe aan de Green Deal en allerlei andere pakketten”, zei Weber in Straatsburg. Zelfs Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, zou in dat geval zijn positie wel kunnen vergeten. “Hij moet binnenkort herkozen worden”, zei Weber, een nauwelijks verhuld dreigement.

